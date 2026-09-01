 Įvertino Lietuvos BVP augimą

Įvertino Lietuvos BVP augimą

2026-09-01 09:48
BNS inf.

Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) antrąjį šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pat laiku prieš metus, augo 3,8 proc. (pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką) ir siekė 22,8 mlrd. eurų (to meto kainomis), antrąjį įvertį skelbia Valstybės duomenų agentūra.

<span>Įvertino Lietuvos BVP augimą</span>
Įvertino Lietuvos BVP augimą / magnific.com nuotr.

Nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos ekonomikos augimas siekė 4,1 proc.

Antrąjį ketvirtį, palyginti su pirmuoju ketvirčiu, BVP augo 1,7 procento.

Tuo metu pirmąjį pusmetį, palyginti su 2025-ųjų sausiu–birželiu, BVP augo 3,3 proc. (ir pašalinus, ir nepašalinus sezono bei darbo dienų skaičiaus įtaką) iki 43,1 mlrd. eurų.

Antrasis BVP įvertis, palyginti su liepos pabaigoje skelbtu pirmuoju, nesikeitė.

Vertinant gamybos metodu, antrąjį ketvirtį didžiausią teigiamą įtaką BVP pokyčiui turėjo apdirbamosios gamybos, statybos, mažmeninės ir didmeninės prekybos, transporto ir saugojimo įmonių veiklos rezultatai.

Prekių ir paslaugų eksportas augo 2,4, importas – 1,5 proc.

Trečiasis antrojo ketvirčio BVP įvertis bus skelbiamas spalio 1 dieną.

Šiame straipsnyje:
ekonomika
Lietuvos BVP
bendrasis vidaus produktas
BVP augimas

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