A. Izgorodinas: Lietuvos ekonomika dar nepajuto karo Ukrainoje poveikio „visa jėga“

Pasak A. Izgorodino, pirmą šių metų ketvirtį Lietuvos ekonomika augo dėl žemos palyginamosios bazės, be to, šalyje nebebuvo skelbiamas karantinas. Ekonomistas palygino, kad per 2021 m. pirmuosius tris mėnesius šalies BVP augo tik 1 proc. būtent dėl tuomet buvusio karantino.

„Šių metų pirmą ketvirtį ekonomika funkcionavo be didesnių COVID-19 suvaržymų, todėl, lyginant su praėjusių metų pirmu ketvirčiu, techniškai nebuvo sudėtinga pasiekti ekonomikos augimą“, – savo „Facebook“ sekėjams rašo A. Izgorodinas.

Antrąja BVP didėjimo priežastimi jis įvardija ekonomikos augimą „iš inercijos“, šalies ūkiui dar nepajutus tikrojo karo Ukrainoje poveikio, kadangi pramonė vis dar turėjo pakankamai žaliavų įprastinėms gamybos apimtims palaikyti.

„Šiuo atveju turiu omenyje tai, kad Lietuvos ekonomikos sektoriai dar nespėjo visa jėga pajusti dėl Rusijos–Ukrainos karo atsiradusius iššūkius“, – teigia A. Izgorodinas.

„Geras šio argumento pavyzdys – šių metų kovą metinis Lietuvos pramonės (be naftos pramonės) gamybos augimas siekė 18,8 proc. ir buvo sparčiausias nuo 2022 m. pradžios. Priežastis paprasta – gamybos įmonės žaliavomis apsirūpina keliems mėnesiams į priekį, todėl, nepaisant geopolitinių iššūkių ir žaliavų trūkumo rizikos, gamyba vyko įprastu režimu“, – įžvalgomis dalinasi ekspertas.

Tęsdamas su karu susijusias įžvalgas, A. Izgorodinas pastebėjo, kad dėl Rusijos invazijos į Ukrainą Lietuvoje mažėjo gyventojų vidaus vartojimas. Anot jo, šių metų kovą, lyginant su vasariu, nuo 13 proc. iki 5,8 proc. lėtėjo mažmeninės prekybos apimčių augimas, mažmeninė prekyba ne maisto prekėmis augo daugiau nei dvigubai lėčiau – nuo 32,7 proc. vasarį vartojimo augimas smuko iki 15,1 proc. kovą.

„Pagrindinė priežastis – išaugęs neapibrėžtumas tarp Lietuvos vartotojų. Statistikos departamento duomenimis, kovą Lietuvos gyventojai gerokai prasčiau vertino Lietuvos ekonomikos ir darbo rinkos perspektyvas, savo finansų padėties perspektyvas. Dėl Rusijos–Ukrainos karo išaugęs vartotojų neapibrėžtumas dalį gyventojų, tikėtina, paskatino atsargiau leisti pinigus ir taupyti“, – argumentuoja ekonomistas.

Prastesnis antrasis ketvirtis

Nepaisant optimistinių pirmo ketvirčio prognozių, kiti trys metų mėnesiai šalies ekonomikai bus prastesni, įsitikinęs A. Izgorodinas. Viena to priežasčių, pasak jo, bus aukštas bazės efektas.

„Pirma – tas pats bazės efektas: antrą 2021 m. ketvirtį Lietuvos BVP padidėjo 8,6 proc., todėl 2022 metų antro ketvirčio skaičius lyginsime su itin aukštu praėjusių metų rezultatu“, – rašo ekonomistas.

Be to, jis pastebi, kad pramonės įmonės pagaliau pajus žaliavų iš posovietinių valstybių tiekimo problemas, kas atitinkamai trikdys gamybą, be to, sektorius patirs nuostolius infliacijos spaudžiamiems gyventojams mažinant vartojimo lūkesčius.

„Euro zonoje matome didelį vartotojų lūkesčių kritimą dėl augančių kainų – žmonės vis prasčiau vertina savo finansų perspektyvas, atitinkamai mažėja euro zonos vartotojų motyvacija leisti pinigus ne pirmo būtinumo prekėms. Tai – taip pat neigiamas signalas Lietuvos gamybos sektoriui“, – teigia A. Izgorodinas.

Vis tik teigiamai ekonomistas vertina tai, kad balandį „nežymiai“ mažėjo neapibrėžtumas tarp Lietuvos vartotojų, esą, „gyventojai geriau nei kovą vertino Lietuvos ekonomikos, darbo rinkos bei savo finansų padėties perspektyvas“.

„Negana to, nepaisant sparčiai kylančių kainų, balandį Lietuvos gyventojų noras pirkti stambesnes prekes iš esmės vertinant darbo rinkos bei savo finansų padėties perspektyvas buvo stabilus – sparti infliacija bent jau kol kas fundamentaliai nepakirto Lietuvos vartojimo rinkos“, – „Facebook“ rašė A. Izgorodinas.

Kaip skelbia Statistikos departamentas, 2022 m. pirmą ketvirtį šalies BVP to meto kainomis siekė 14,2 mlrd. eurų, o lyginant su paskutiniu praėjusių metų ketvirčiu, augo 0,9 proc.