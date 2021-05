J. Neliupšienė: vis daugiau Baltarusijos įmonių ketina persikelti į Lietuvą

„Paskutinėmis savaitėmis, žinoma, dėl šiek tiek atlaisvintų karantino ribojimų stebime padidėjusį susidomėjimą. (...) Artėja mokslo metų pabaiga, tai tas susidomėjimas, manome, dar labiau padidės“, – trečiadienį Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete sakė Jovita Neliupšienė.

Ji pranešė, kad 43 Baltarusijos įmonės jau yra pradėjusios persikėlimo procesą, o 37 dar svarsto.

Pasak viceministrės, Lietuva domisi iš viso 110 Baltarusijos įmonių, jos čia galėtų sukurti apie 3 tūkst. naujų darbo vietų.

„Tie 3 tūkst. baltarusių neturėtų sukurti didelės rizikos (IT rinkoje – BNS)“, – teigė ji.

„Investuok Lietuvoje“ Inovacijų ir infrastruktūros sprendimų komandos vadovas Gerardas Višinskis pabrėžė, kad Lietuvoje jaučiama didelė informacinių technologijų specialistų stoka ir tai trukdo pritraukti naujų investicijų.

Pasak J. Neliupšienės, daugiausia į Lietuvą nori persikelti IT specialistai, dirbantys startuolių įmonėse, teikiantys verslo plėtros paslaugas, žaidimų kūrėjai.

Komitetas apsvarstė ir pritarė Investicijų bei Užimtumo įstatymų pataisoms, arba vadinamajam darbuotojų relokacijos paketui. Jis turėtų padėti investuoti Lietuvoje įsipareigojusioms trečiųjų šalių, visų pirma Baltarusijos, įmonėms be didelių kliūčių perkelti darbuotojus ir jų šeimos narius į Lietuvą.

Ekonomikos komitete, kuris pataisas iš esmės svarstys po savaitės, viceministrė trečiadienį teigė, kad dėl Baltarusijos IT specialistų Lietuva konkuruoja su Lenkija ir iš dalies – su Ukraina.

„Į Latviją perskeliančių įmonių nėra daug, daugiausia konkuruojame su Lenkija ir iš dalies su Ukraina. Lenkai turi panašų reguliavimą, be to, jie kompensuoja išmokas persikeliantiems darbuotojams, kurie irgi iš IT sektoriaus“, – informavo J. Neliupšienė.

Jei pataisos bus priimtos, į lengvatas galės pretenduoti įmonės, pasirašiusios investicijų sutartis su Lietuvos Vyriausybe ir įsipareigojusios investuoti bent 1,45 mln. eurų, sukurti mažiausiai 20 naujų darbo vietų ir mokėti bent 1,5 savivaldybės, kurioje investuojama, vidutinio darbo užmokesčio siekiančius atlyginimus.

J. Neliupšienės teigimu, investicijų sutartis su Vyriausybe jau pasirašė 71 Baltarusijos įmonė.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija tikisi, kad pataisos įsigalios jau birželį.

Tuomet dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje galės kreiptis visi baltarusiai, kurie atvyksta dirbti į čia investuojančias tos šalies įmones, kartu su jais galės atvykti ir jų šeimos nariai – jie gaus tokios pat trukmės leidimus gyventi.

Užimtumo tarnyba nevertins tokių darbuotojų kvalifikacijos ar darbo patirties – tai bus palikta pačiam investuotojui. Taip pat nebus vertinama, ar šeimos nariai atitinka darbo rinkos poreikius – jie turėtų teisę dirbti Lietuvoje ir gautų tokios pat trukmės leidimą gyventi ir dirbti.

Tuo metu Užimtumo įstatymo pakeitimais darbdaviai privalės pranešti apie visus įdarbintus arba laikinai dirbančius užsieniečius.