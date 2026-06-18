Jungtinis bilietas – finišo tiesiojoje

Seimas ketvirtadienį priėmė tai numatančias kelių įstatymų pataisas dėl vieningos viešojo transporto ir jungtinio bilieto sistemos, kurios diegimas kainuotų apie 9 mln. eurų.
Už pagrindinio Transporto veiklos pagrindų įstatymo pataisas balsavo 104 Seimo nariai, o susilaikė vienas.
Vežėjai privalės teikti duomenis į sistemą, per ją bus galima atsiskaityti už keleivių vežimą – kitu atveju jie bus įspėti, o nepašalinus trūkumų bus nebekompensuojami nuostoliai.
Susisiekimo viceministrė Akvilės Danielė per pataisų svarstymą Seimo komitetuose yra sakiusi, kad sistema leistų keleiviams susiplanuoti kelionę, už ją susimokėti ir keliauti įvairiomis transporto rūšimis – tiek keliu, geležinkeliu, vidaus vandenimis, o kelionę pabaigti ir paspirtuku, o kad kelionės būtų sklandžios, būtų naudojamas vieningas bilietas.
Planuojama 2027 metų pradžioje paskelbti tarptautinį sistemos kūrimo konkursą. Tikimasi, kad iki 2028 metų pabaigos ji pradėtų veikti visoje Lietuvoje.
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