 Jungtinis bilietas – finišo tiesiojoje

Jungtinis bilietas – finišo tiesiojoje

2026-06-18 11:00
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Lietuvoje iki 2028 metų pabaigos visoje Lietuvoje turėtų pradėti veikti vieninga transporto bilieto sistema.

Seimas ketvirtadienį priėmė tai numatančias kelių įstatymų pataisas dėl vieningos viešojo transporto ir jungtinio bilieto sistemos, kurios diegimas kainuotų apie 9 mln. eurų.

Už pagrindinio Transporto veiklos pagrindų įstatymo pataisas balsavo 104 Seimo nariai, o susilaikė vienas.

Vežėjai privalės teikti duomenis į sistemą, per ją bus galima atsiskaityti už keleivių vežimą – kitu atveju jie bus įspėti, o nepašalinus trūkumų bus nebekompensuojami nuostoliai.

Susisiekimo viceministrė Akvilės Danielė per pataisų svarstymą Seimo komitetuose yra sakiusi, kad sistema leistų keleiviams susiplanuoti kelionę, už ją susimokėti ir keliauti įvairiomis transporto rūšimis – tiek keliu, geležinkeliu, vidaus vandenimis, o kelionę pabaigti ir paspirtuku, o kad kelionės būtų sklandžios, būtų naudojamas vieningas bilietas.

Planuojama 2027 metų pradžioje paskelbti tarptautinį sistemos kūrimo konkursą. Tikimasi, kad iki 2028 metų pabaigos ji pradėtų veikti visoje Lietuvoje.

Šiame straipsnyje:
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