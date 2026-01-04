Ką šiemet sau pažadėjo beveik ketvirtadalis lietuvių?

Tyrimo duomenimis, dar 18 proc. lietuvių šiemet tikisi padidinti pajamas arba rasti papildomą pajamų šaltinį, o 15 proc. apklaustųjų norėtų pradėti kaupti santaupas.
„Taupymas yra pirmas ir labai svarbus žingsnis, tačiau ilgalaikiam finansiniam saugumui vien jo neužtenka. Kad pinigai nenuvertėtų, juos svarbu įdarbinti investuojant – net ir pradėjus nuo nedidelių sumų“, – pranešime teigia „Citadele“ banko Baltijos šalių klientų patirties tobulinimo vadovė Rasa Narė.
Vis dėlto, apklausos rezultatai parodė, kad investuoti šiemet planuoja tik 9 proc. lietuvių. Dar rečiau gyventojai ketina taupyti ilgalaikiams tikslams: pensijai pinigus kaups 2 proc., o vaikų ateičiai – 4 proc. apklaustųjų.
„Nuo 2026 m. didėjantys vaiko pinigai yra gera proga pradėti taupyti atžaloms investuojant, nes net ir nedidelės, bet reguliarios įmokos į investicinius instrumentus per ilgą laiką sukuria solidų finansinį pamatą vaiko ateičiai“, – nurodo R. Narė.
Analizuojant ne pirmo būtinumo prekių ir paslaugų poreikį, išsiskyrė investicijos į nekilnojamąjį turtą. Nors tokį pirkinį planuojantys nurodė 9 proc. visų apklaustųjų, jaunesnių gyventojų (18–29 m.) dalis siekia net 15 proc.
Tuo metu susiremontuoti namus teigė norintys 12 proc. gyventojų, o įsigyti automobilį – 8 proc. Tiek pat lietuvių tikisi sumažinti savo skolas bei leisti mažiau pinigų emociniams pirkiniams.
Panašūs finansiniai tikslai fiksuoti ir kitose Baltijos šalyse. Tyrimo duomenimis, Latvijos gyventojai labiausiai tikisi padidinti esamas santaupas – tą planuoja 22 proc. apklaustųjų. Tuo metu 18 proc. latvių tikisi gauti daugiau pajamų, o 17 proc. – ketina pradėti kaupti santaupas. Mažiausiai planuojama kaupti pensijai (4 proc.) ar taupyti vaikams (5 proc.).
Estijoje 26 proc. gyventojų taip pat ketina didinti turimas santaupas, dar penktadalis estų šiemet žada pradėti kaupti lėšas, o 18 proc. apklaustųjų tikisi, kad pajamos augs. Be to, po 3 proc. šios šalies gyventojų planuoja pradėti kaupti pensijai ir vaikų ateičiai.
Reprezentatyvią Baltijos šalių gyventojų apklausą „Citadele“ banko užsakymu atliko tyrimų agentūra „Norstat“. 2025 m. lapkritį internetinės apklausos būdu Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje buvo apklausti 3 tūkst. gyventojų nuo 18 iki 74 metų.
