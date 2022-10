Kylant kainoms, prekybininkai sugalvojo gudrybę: pasimauti gali kiekvienas

„Vadinamas „resizing“ atkeliavo iš UK, JAV. Masiškai reiškinys išplito 2008–2010 m. krizės metu“, – sakė Pricer.lt analitikas Arūnas Vizickas.

Sumažėjusios pakuotės, pasibaigus krizei, taip ir negrįžo prie ankstesnio dydžio. Gyventojai priprato mokėti daugiau už mažesnį kiekį, tad ko nors keisti nebuvo prasmės.

„Pienas iš litro iki 0,9l, sviestas iš 200 g į 170 g“, – prisiminė A. Vizickas.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

Per 2008 m. krizę „Karūnos“ šokoladas susitraukė iki 90 gramų, dabar jo vos 80 g. Kaina tuo tarpu išliko tokia pati.

Šiemet mažinti pakuotes ėmėsi ir kiti gamintojai.

„Atsirado naujos kategorijos, kuriose taikomas šis metodas. Mėsos produktus esame įpratę pirkti kilogramais, tačiau pakuotės mažinamos, parduodama po 750 g“, – pasakojo A. Vizickas.

Pasikeitė ir kai kurių gamintojų aliejaus tūris. Anksčiau parduodamas vieno litro pakuotėje, dabar tūris siekia 900 ml.

„Varškė, sviestas, dešrelių pakuotė sumažėjo be kalbų, pastebėjau prieš maždaug dvi savaites“, – tikino sutiktas vyriškis.

Verslo psichologai sako, kad ant šios gudrybės lengva užkibti. Pirkėjai prekę dažniausiai renkasi pagal kainą ant etiketės, o kas iš tiesų naudingiau – neapskaičiuoja. Kilogramo kaina parašoma mažu šriftu, o pakuotė dažnai didesnė nei reikalinga gaminiui.

Tai pirkėjų labui?

Gamintojai atmeta bet kokius kaltinimus, kad pirkėjų sąskaita bando amortizuoti išaugusius kaštus.

„Gamintojai tai vartotojo norų išpildytojai. Ir dar prekybininko, kuris užsako produktus“, – sakė „Vilniaus paukštyno“ direktorius Darius Gudačiauskas.

Jis teigė, kad jau septintus metus pastebi, jog pakuotės mažėja. Tačiau tokias tendencijas, pasak D. Gudačiausko, diktuoja patys pirkėjai. Atsirado mada pirkti tik tiek, kiek bus suvartota tą pačią dieną.

„Žmogus, pirkdamas mažą pakuotę, proporcingai daugiau nusiperka pakuotės, plastiko ir mūsų darbuotojų darbo. Juk sveriama, matuojama, sudedama“, – aiškino D. Gudačiauskas.

Pasak gamintojo, dideliais kiekiais pardavinėti mėsą daug paprasčiau. O susitraukus pakuotei kaina nesumažėja dėl prekybininkų antkainio. Dar nemažą dalį kainos sudaro PVM.

„Dabar tikrai nepastebim pakuočių mažėjimo. Aišku, per daug metų tokių nusiskundimų pasigirsdavo. Sakyti, kad tik dabar mažinamos pakuotės ir didėja kainos, tai netiesa“, – sakė „Iki“ atstovė Vaida Budrienė.

„Tiekėjai pasirenka mažesnes pakuotes, nes tuomet lengviau įvesti gaminį į prekybą, didesnis ratas žmonių išbando gaminį“, – tikino „Maximos“ atstovas Tomas Bašarovas.

Psichologai tikina, kad pakuotės mažinimas – tik viena iš manipuliacijų.

„Ši prekė per pigi, įtartina. Ši per brangi, tad paimsiu kažką už vidutinė kainą. Pirkėjas jaučiasi pergudravęs prekybos tinklą, tačiau padarė būtent to, ko parduotuvė ir siekė“, – dėstė verslo psichologė Natalija Norvilė.

Siekiant sutaupyti, psichologai ragina vengti krauti prekes į didelius vežimėlius, apsipirkti tik su sąrašu, o prieš perkant kažką su akcija, apsvarstyti, ar produkto iš tiesų reikia.