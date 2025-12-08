Kalėdinis išlaidavimas muša rekordus – pirkėjai nebeskaičiuoja pinigų

Liko mažiau nei trys savaitės iki Kalėdų, tačiau dovanas nupirko dar ne visi.
„Ne, dar nesu supirkusi, bet jau žinau, ką pirksiu, planuoju šį savaitgalį“, – sakė sutikta praeivė.
„Jau yra įpusėjęs procesas, dalis nupirkta, ko trūksta dar – smulkmenos“, – kalbėjo sutiktas praeivis.
Prekybos centruose įsikūrusiose mugėse vidurdienį žmonių gausos nėra.
„Kol kas dar tik eina ir žiūrinėja, labai kukliai perka, bet tikiuosi, kad nuo penktadienio jau prasidės“, – teigė prekybininkė Judita.
„Dar kol kas nėra ypatingo pirkimo, labiau žmonės pasižiūri, apsižiūri“, – pridūrė prekybininkas Kęstutis.
Prekybininkai į gruodį deda dideles viltis ir tikisi, kad per ateinančias tris savaites pirkėjai plūs masiškai ir bus nusiteikę išlaidauti.
Rankų darbo papuošalus pardavinėjanti Judita pastebi, kad kainomis pirkėjai nesiskundžia ir nesidera.
„Jeigu auskarai – tai grubiai iki 50 eurų, jeigu apyrankė – 130, nes čia yra labai daug darbo. Jeigu jau nusprendžia pirkti, tai nelabai derasi, nebent simboliškai kokį eurą“, – aiškino Judita.
Arbatas pardavinėjantis Kęstutis prisimena, kad anksčiau gyventojai kainoms buvo jautresni.
„Jeigu, pavyzdžiui, prieš 2–3 metus kartais ateidavo, sakydavo – brangu, tai nuo praėjusių metų nebuvo nė vieno pasakymo, kad brangu“, – komentavo pardavėjas.
Ekonomistas antrina – lietuvių perkamoji galia kasmet akivaizdžiai didėja.
„Vidutinis darbo užmokestis per metus paaugęs 8 proc., pensija padidėjusi virš 10 proc., todėl atsiranda daugiau galimybių išleisti“, – pažymėjo SEB banko ekonomistas Tadas Poviliauskas.
Bankai gyventojų paklausė, kiek jie planuoja išleisti kalėdinėms dovanoms. Vieni žada taupyti ir tikisi išleisti dvigubai mažiau nei pernai.
„Šiemet žmonės planuoja išleisti šiek tiek mažiau kalėdinėms dovanoms nei pernai. Praėjusiais metais didžioji dalis žmonių sakė išleisiantys nuo 100 iki 200 eurų, o šiemet – nuo 50 iki 100 eurų“, – nurodė „Citadele“ banko tarnybos vadovas Romas Čereška.
Kito banko apklausa rodo priešingą tendenciją – dalis gyventojų jaučiasi pajėgūs išleisti daugiau.
„Padaugėjo žmonių, kurie planuoja išleisti tarp 250 ir 500 eurų. Šiais metais, panašu, žmonės išlaidauja“, – teigė T. Poviliauskas.
Tokias sumas gyventojai planuoja skirti vien dovanoms, o kur dar šventinis stalas.
„Išleidžia, be abejo, iki kokių 800 eurų. Mūsų šeimoje – septyni žmonės“, – pasakojo sutikta praeivė.
Kai kas Kalėdų pietus valgo restorane.
„Jau kelinti metai – Neringos kavinė. Studentai nemoka, pagyvenę mokame, susimetame“, – kalbėjo praeivė.
Kiti prie šventinio stalo susėda dar iki Kalėdų, išleidžia pinigų ir ten.
„Turiu didelį draugių ratą. Tradiciškai susitiksime pavakarieniauti prieš Kalėdas ir padovanosime viena kitai kažką – taip įprasta mūsų rate“, – sakė sutikta moteris.
Dalis vilniečių pripažįsta, kad dovanas perka neskaičiuodami pinigų ir galvoja ne apie kainą, o apie tai, kokią emociją dovana sukels.
„Skaičiavau, kad 22 mano rate – su šeima ir draugėmis. Negalvoju apie pinigėlius, svarbiausia nupirkti kažką, kas nudžiugintų“, – tikino praeivė.
„Nesu nusistačiusi biudžeto“, – pridūrė sutikta moteris.
O kai kas tiksliai žino, kiek per gruodį palengvėja jų piniginė.
„Pora, trejetas šimtų“, – sakė praeivis.
„Jeigu planuoji mažiau, gaunasi daugiau, tai virš 200 tikrai“, – teigė praeivė.
Ekspertai primena nepamesti galvos ir skaičiuoti.
„Nebūtinoms išlaidoms – kas nėra maistas ar būstas – reikėtų skirti iki 20 proc. pajamų. Tuo tarpu kalėdinėms dovanoms – taip pat“, – aiškino R. Čereška.
„Pasilikite lėšų sausį, ypač jei išlaidaujate iš einamojo srauto“, – patarė T. Poviliauskas.
„Neblogai mes gyvenam palyginus. Visi verkia, bet nėra ko“, – sakė praeivė.
Šiemet lietuviai daugiau išleido ir lapkritį – vadinamąjį nuolaidų mėnesį. Dalis dovanas pirko būtent tada.
