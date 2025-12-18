KAM pasirašytas svarbus susitarimas

„Šis bendradarbiavimo susitarimas yra svarbus žingsnis stiprinant Lietuvos gynybos ir saugumo pramonę. Efektyvus valstybės institucijų, finansų sektoriaus ir verslo veikimas leidžia sudaryti palankesnes sąlygas spartesniam sprendimų priėmimui, kartu užtikrinant nacionalinio saugumo interesus“, – pranešime spaudai cituojamas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Teigiama, kad šalies gynybos pramonės plėtra ir siekis stiprinti nacionalinius gynybos pajėgumus yra vieni iš svarbiausių susitarimą pasirašiusių ministerijų ir institucijų prioritetų.
„Tiesiogiai prisidėdami prie Lietuvos nacionalinio saugumo stiprinimo, imamės realių veiksmų, palengvinančių sąlygas šalies gynybos pramonei tapti dar konkurencingesne. Gynybos ir saugumo srityje taikomi specifiniai reikalavimai ir informacijos jautrumas reikalauja aiškių, koordinuotų ir pasitikėjimu grįstų sprendimų“, – teigia ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas.
Bendradarbiaudamos susitarimo šalys siekia sudaryti palankesnę aplinką Lietuvos gynybos pramonės vystytojų, prisidedančių prie šalies saugumo stiprinimo, veiklai.
„Šiuo memorandumu siekiame sustiprinti gynybos įmonių ir finansų įstaigų dialogą bei suteikti kredito įstaigoms papildomą, patikimą informacijos šaltinį, padėsiantį laikytis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei tarptautinių sankcijų reikalavimų“, – sako LB valdybos pirmininko pavaduotoja Vaida Markevičienė.
KAM tikisi, kad operatyvus keitimasis informacija tarp susitarimo šalių turėtų palengvinti šių reikalavimų įgyvendinimą ir padėti greičiau priimti sprendimus, o tai padės sukurti palankesnes sąlygas gynybos pramonės plėtrai Lietuvoje.
Naujausi komentarai