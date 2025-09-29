Kelionių organizatoriams tai – tikras laimėjimas

Giminaitės Audronė ir Janina skuba į lėktuvą – prieš akis penkios naktys Turkijoje.
„Maudysimės, linksminsimės, viskas bus faina, valgysime daug“, – juokėsi keliautoja.
Abi į Turkiją skrenda nebe pirmą kartą – viena 5, kita 3 ir vis tiek nenusibosta.
„Patinka žmonės, patinka bendravimas. Turkai su humoru, linksmi žmonės – už tai ir važiuoju ten“, – tikino keliautoja Janina.
Šiemet tokių kaip Audronė ir Janina buvo daugybė. Neradę gero oro gimtinėje, lietuviai šlavė kelionių pasiūlymus į užsienį, bet pristigo vietų.
„Lietuviai nėra šaltostogų mėgėjai, ką parodė ši vasara. Jeigu būtų buvę galimybių išvykti daugiau, turėtume ir daugiau keliautojų, nes paklausa viršijo pasiūlą“, – komentavo „Estravel Vilnius“ generalinė direktorė Žydrė Gavelienė.
Anot Ž. Gavelienės, šią vasarą buvo mažiau paskutinės minutės kelionių. Todėl keliautojų srautas net kiek susitraukė – užsakomaisiais reisais vyko 280 tūkst. arba 5 proc. mažiau žmonių nei pernai.
„Jeigu gerai prisimenu, kovo viduryje jau užsirezervavome, susimokėjome ir žinojome, kad birželį keliausime. O kaip kitiems nepasisekė – nežinome“, – juokėsi keliautoja Evelina.
O poilsiautojai šiltuoju metų laiku ne tik pildė Turkijos, Graikijos ar Ispanijos kurortus, bet vis drąsiau žvalgėsi tolyn – vasarą išnaršė net Pietų ašigalį.
„Antarktidinis ekspedicinis kruizas su mokslininkais“, – pasakojo „Estravel Vilnius“ generalinė direktorė.
Pasirodo, kruizai – nauja lietuvių silpnybė. Prabangūs laivai, sustojimai Graikijos salose ar Viduržemio jūros uostuose – tokias patirtis atranda vis daugiau keliautojų.
„Jeigu žmogus kartą išbandė kruizą, tai 90 proc. tikimybė, kad jis sugrįš į jį kitais metais“, – pastebėjo Ž. Gavelienė.
Šiuolaikinis atostogautojas nori visko: ir poilsio prie baseino, ir pažintinių žygių. Nauja tendencija – į keliones leistis vieniems.
„Nebūtinai žmogus gyvena vienas arba vienas vykdo šeimos ūkį. Tiesiog interesai šeimoje ar laikas, kada galima keliauti, nesutampa“, – paaiškino „Estravel Vilnius“ vadovė.
Kol lietuviai traukė į pietus, užsieniečiai kaip tik panoro atsivėsinti Lietuvoje. Daugiausia žvalgėsi po sostinę, Kauną, Trakus ir pajūrį.
„Pridėtinės vertės žmonės dabar ieško ne prabangiuose dalykuose, kaip penkių žvaigždučių viešbučiai ar „Michelin“ restoranai, bet unikaliose patirtyse, kur yra mažiau žmonių. Ten gali pasijusti laisvas, nesuvaržytas eilių ar didelių turistų būrių“, – akcentavo „Keliauk Lietuvoje“ direktorė Olga Gončarova.
Rudens–žiemos sezonui planai jau paruošti. Užsieniečiams siūloma naujovė – muziejus, kokio dar nebuvo.
„Vienas iš stipriausių ir įdomiausių yra „Dingęs štetlas“. Tai naujausias muziejus, kurio atidarymas įvyko praėjusį šeštadienį“, – pabrėžė O. Gončarova.
Tuo tarpu tautiečiai, prognozuojama, rudenį ir toliau mėgausis Viduržemio pakrante. Lietuvos oro uostai žada pasiūlyti daugiau skrydžių į Krokuvą, Taliną, Nicą, Tiraną, Dubajų, Oslą ir Amsterdamą.
„Žiemą – Kanarų ir Madeiros salos, žinoma, Dubajus bei Egiptas. Šiemet Egiptas pasiekiamas ne tik iš Vilniaus – turėsime pasiūlą ir iš Palangos“, – paminėjo Ž. Gavelienė.
Anot Ž. Gavelienės, vasarą kelionių paketai į užsienį brango 9 proc., o dabar dar brangs 6 proc. Vasarą vienas asmuo savaitės kelionei vidutiniškai išleido 1150 eurų.
