Suskaičiavo, kiek II pakopoje iš tiesų prikaupia Lietuvos gyventojai: rekordininką rado tik vieną

Kiek pajamų skirti kaupimui?

„Nors skamba neįtikėtinai, bet vidutines pajamas gaunančiam žmogui įmanoma per gyvenimą sukaupti 1 mln. eurų. Tik reikia nusiteikti, kad iki šio tikslo teks nueiti ilgą kelią, žingsnelis po žingsnelio, ir pradėti kaip įmanoma anksčiau. Kuo anksčiau pradėsite kaupti, investuoti, tuo mažesnės mėnesinės įmokos jums reikės siekiant šio tikslo“, – „Swedbank“ tinklaraštyje teigė „Swedbank investicijų valdymo“ direktorius Tadas Gudaitis.

Pasak šio komercinio banko tinklaraščio, tiksli suma, kurios reikia per mėnesį, norint iki pensijos sukaupti 1 mln. eurų, priklauso tiek nuo žmogaus amžiaus pradedant investuoti, tiek nuo pasirinktų investicijų rizikingumo. Pensijų fondų vidutinė metinė grąža siekia apie 6 proc., tad, norint sukaupti 1 mln. eurų kaupiant vien antros ir trečios pakopos pensijų fonduose, reikėtų didesnės mėnesio įmokos.

Pavyzdžiui, nuo 25-erių metų pradėjus kaupti antros pakopos pensijų fonde, gaunant vidutinį 1,35 tūkst. eurų atlyginimą, iki pensinio amžiaus galima sukaupti apie 350 tūkst. eurų.

Papildomai į III pakopos pensijų fondą nukreipus 300 eurų per mėnesį, iki pensijos būtų sukaupta per 600 tūkst. eurų. Iš jų per 140 tūkst. sudarytų įmokų suma, o per 450 tūkst. eurų vertės būtų gauta iš investicijų prieaugio.

„Šis teorinis skaičiavimo pavyzdys rodo, kad net gaunant vidutinį atlyginimą iki pensijos įmanoma pasiekti milijono vertės finansinį turtą. Aišku, kaupimui ir investavimui skirti maždaug 25 proc. savo pajamų daugeliui būtų labai sudėtinga, bet šis pavyzdys parodo efektą, kurį gali duoti nuoseklus ilgalaikis kaupimas ir finansų rinkos“, – banko tinklaraštyje cituojamas T. Gudaitis.

Slepiasi „už visos rinkos“?

Kadangi panašūs verslo įmonių tinklaraščiai ir straipsniai rašomi ne tik norint šviesti visuomenę ir didinti gyventojų finansinį raštingumą, bet ir dažnu atveju siekiant netiesiogiai reklamuoti savo paslaugas ar pačią įmonę, LNK.LT portalas nusprendė patikrinti, ar iš tiesų iki pensijos įmanoma sukaupti milijoną eurų ir kokias didžiausias sumas Lietuvos gyventojai yra sukaupę pensijų fonduose.

Kadangi „Swedbank“ tikino, kad vidutines pajamas gaunančiam žmogui įmanoma per gyvenimą sukaupti milijoną eurų, pirmiausia šio banko pasiteiravome, kokia yra vidutinė suma sukaupta jo pensijų fonduose ir kokias didžiausios sumas šio banko fonduose žmonėms pavyko sukaupti?

Tačiau informacijos apie jo pensijų fonduose sukauptas sumas „Swedbank“ nepateikė. Šio banko atstovas ryšiams su visuomene Gytis Vercinskas LNK.LT tik informavo, kad „už visą rinką“ detalius antros pensijų pakopos duomenis jau yra paskelbęs Lietuvos bankas ir pasiūlė naudotis centrinio banko duomenimis.

Išties šių metų sausio 7 dieną surengtoje spaudos konferencijoje Lietuvos banko valdybos narys Simonas Krėpšta pranešė, kad per antros pensijų pakopos du dešimtmečius Lietuvos gyventojai sukaupė nedaug pinigų senatvei – vidutiniškai tik po 4,6 tūkst. eurų.

Šaltinis: Lietuvos bankas

Vieni sukaupė kelis, kiti – net iki 700 tūkst. eurų

Kadangi apskaičiuojant vieno Lietuvos gyventojo sukauptą vidutinę sumą yra apibendrinami duomenys ir tų žmonių, kurie dar tik pradėjo kaupti antroje pensijų pakopoje, ir jau ilgai kaupiančiųjų, tai ši suma šiek tiek skiriasi nuo tos, kurią pavyksta sukaupti jau išeinantiems į pensiją.

„Sodros“ Komunikacijos skyriaus patarėja Malgožata Kozič LNK.LT informavo, kad šiais metais išeisiančių į pensiją žmonių vidutinė antros pakopos pensijų fonde sukaupta suma yra kiek didesnė nei 6 tūkst. eurų.

„Tikslesnius duomenis turi pensijų kaupimo bendrovės“, – teigė ji.

2024 metų pabaigoje buvo beveik 4,4 tūkst. pensijų anuitetų gavėjų, o vidutinis standartinis pensijų anuitetas buvo 74,48 euro per mėnesį, t. y. tokią papildomą sumą per mėnesį prie vadinamosios „Sodros“ pensijos gavo antros pensijų pakopos dalyviai.

„Sodros“ duomenimis, praėjusiais metais didžiausia antros pakopos pensijų fonde sukaupta suma viršijo 700 tūkst. eurų.

Šimto didžiausias sumas sukaupusių dalyvių vidutinė sukaupta suma viršijo 150 tūkst. eurų. Didžioji jų dalis pensijų kaupime dalyvauja nuo pat pradžių – 2004 metų, kai pradėjo veikti antra pensijų pakopa.

J. Kalinsko / BNS nuotr.

Kas tas paslaptingas rekordininkas?

„Sodros“ prašėme patikslinti, per kiek metų žmogus antros pakopos pensijų fonde sukaupė rekordinę – virš 700 tūkst. eurų sumą, kokio dydžio įmokas jis mokėjo, kokioje srityje dirbo, ar jis jau yra išėjęs į pensiją, o gal vis dar dirba ir toliau kaupia senatvei?

„Deja, tokiais duomenimis apie kaupiančiuosius privačiuose pensijų fonduose „Sodra“ nedisponuoja, tad daugiau informacijos pateikti negalime“, – informavo M. Kozič.

„Sodros“ atstovė atkreipti dėmesį, kad sukaupta suma nebūtinai reiškia, kad už visą sumą žmogus įsigijo anuitetą. Šiuo metu anuitetą žmogus privalo įsigyti, jei jo pensijų fonduose sukaupta suma yra nuo 10 807 eurų iki 64 841 euro.

„Jei žmogus sukaupia daugiau, jis gali už 64 841 eurą įsigyti anuitetą iš „Sodros“, o likusią sumą pasiimti vienkartine išmoka“, – paaiškino M. Kozič.

Pavyzdys, kaip pensijai sukaupti pusę milijono

„Sodros“ taip pat teiravomės, ar įmanoma vidutines pajamas gaunančiam žmogui per gyvenimą pensijų fonduose sukaupti milijoną eurų.

„Žmogus, darbo karjerą ir pensijų kaupimą pradėjęs nuo 18 metų, dirbdamas iki senatvės pensijos amžiaus (65 metų) ir visą laiką gaudamas vidutinį šalies atlyginimą, galėtų tikėtis antros pakopos pensijų fonde sukaupti 0,5 mln. eurų sumą. Sukaupta suma apskaičiuota pagal šiuo metu galiojančias pensijų kaupimo sąlygas“, – atsakė „Sodros“ atstovė M. Kozič.

Iškalbinga statistika

Kaupimas antrojoje pensijų pakopoje Lietuvoje prasidėjo 2004 metais. Lietuvos banko duomenimis, šiuo metu sistemoje dalyvauja apie 1,41 mln. dalyvių, iš kurių tik 0,78 mln. kaupia aktyviai (t. y. apie 53 proc. dirbančių šalies gyventojų).

Šaltinis: Lietuvos bankas

Vadovaujantis pensijų kaupimo bendrovių Lietuvos bankui pateiktais 2023 metų duomenimis, didžioji dalis gyventojų antroje pensijų pakopoje yra sukaupę labai nedaug:

Iki 5,4 tūkst. eurų sukaupė daugiau kaip 970 tūkst. žmonių.

Nuo 5,4 tūkst. iki 10,8 tūkst. eurų sukaupė daugiau kaip 308 tūkst. gyventojų.

Nuo 10,8 tūkst. iki 20 tūkst. eurų sukaupė apie 93 tūkst. antros pensijų pakopos dalyvių.

Daugiau kaip 20 tūkst. eurų – beveik 22 tūkst. Lietuvos žmonių.