Kiek šiemet mokėsime už uogas?

– Kokiomis nuotaikomis šiais metais prasidėjo uogų sezonas?
– Tikrai darbingomis. Derlius pakankamai geras, pavasaris buvo geras. Kol kas, jeigu nebus labai didelių liūčių, viskas gerai, viskas juda į priekį.
– Lyginant su praėjusiais metais, į kurią pusę viskas juda?
– Gal net vertinčiau, kad į geresnę pusę. Šiemet daugumoje rajonų orai yra palankesni negu pernai. Pernai pavasarį buvo labai šalta, nušalo didelė dalis derliaus. O šiemet daugumoje rajonų kol kas viskas gerai. Nors nenoriu nieko prisižadėti, kol kas džiaugiamės.
– Jau žinome, kad galima rasti lietuviškų braškių. Kokių uogų dar šiuo metu galima įsigyti?
– Jau prasidėjo sausmedžių sezonas, todėl jų taip pat galima rasti. Tai tikra vitaminų kapsulė, labai sveika uoga, tad galime tuo pasigirti.
– Tradiciškai, kaip ir kiekvienais metais, jau užsiminėme apie braškes. Jos sulaukia didelio populiarumo, apie jas netrūksta komentarų. Kaip pats vertinate šio braškių sezono pradžią?
– Kol kas tikrai gerai. Šiemet buvo kiek keista, kad tuneliuose po plėvele braškės peržiemojo prasčiau negu atvirame lauke, kur buvo didžiulė sniego danga. Tas ankstyvas pavasaris buvo šiek tiek sunkesnis, bet dabar labai džiugu matyti, kaip viskas sirpsta, noksta ir klostosi tikrai gerai. Uogos jau iš tunelių keliauja į prekybos centrus, o netrukus prasidės ir lauko derlius.
– Viešojoje erdvėje jau pasirodė pranešimų, kad už lietuviškas braškes tenka mokėti 15 eurų, netgi teko girdėti, kad kai kas mokėjo ir 20 eurų. Ar tai yra aukščiausia kaina, ar dar tik sezono pradžia ir artimiausiu metu galima tikėtis pokyčių?
– Taip, čia buvo pasirodę ir 18–20 eurų, ten šiltnaminės – pačios pirmos. Manau, kad aukščiau jau nėra kur kilti, tikrai. Dabar viskas turėtų eiti žemyn, nes atsiras daugiau braškių laukuose, daugiau jų bus ir iš sodų. Paprasti žmonės pradeda skinti, nešti, pardavinėti, ir kaina paprastai krenta net iki 4–5 eurų. Aš manau, kad tiek ir būdavo anksčiau. Bent jau užpernai nukrisdavo ir iki 3 eurų už tas nestandartines, mažesnes braškes. Tikrai turėtų pradėti kristi.
– Bet čia, kaip ir kiekvienais metais, būna tokia konkurencija ir tendencijos tarp lietuviškų ir lenkiškų braškių. Kokių kainų skirtumų matome?
– Ten panašios kainos. Lenkiškos šiek tiek pigesnės. Pas juos leidžiama naudoti daugiau chemijos, todėl jiems lengviau kovoti su kenkėjais ir ligomis. Jie gali daugiau purkšti, tai yra oficialu ir legalu, o pas mus tiek purkšti negalima, todėl sunkiau kovoti su ligomis. Pavyzdžiui, jeigu pradės stipriai lyti, kaip paprastai būna Lietuvoje apie Jonines, kai porą savaičių iškrenta daug kritulių ir braškės pradeda pūti, tada bus labai sunku. Augintojai pradeda kovoti su puviniu, ir ten jau prasideda tikrai didelės problemos. Atsimenu, kad pernai žmonės išmetė daugiau nei pusę derliaus – net 60–70 proc. tiesiog supuvo. Reikės pamatyti, kaip bus šiemet.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
– Kalbant apie braškių pasirinkimą, juntamas tas vartotojų noras, kad būtent tai būtų lietuviškos braškės, ar tiesiog laimi tai, kas tuo metu pigiau?
– Gal šiek tiek laimi lietuviškos, nes žmonės žino, kad jos skanesnės, saldesnės, vietinės, užaugintos naudojant mažiau chemijos. Manau, kad jos laimi, bet dažnu atveju labai daug lemia ir kaina. Jeigu ten kainos skiriasi per pusę, tada dauguma klientų renkasi ne lietuviškas. Dabar žinau, kad užsienietiškų braškių kilogramą jau galima nusipirkti ir už 4 eurus. Tai atvežtinės braškės, net ne iš Lenkijos, o iš dar toliau. Tada jos tikrai pradeda laimėti.
– Uogų kilmės žymėjimo klausimas taip pat jau ne vienerius metus yra aktuali tema. Kai kurie gyventojai ir šiemet jau skundėsi, kad buvo apgauti dėl kilmės šalies. Kiek jūs, kaip asociacija, girdite tokius gyventojų nuogąstavimus ir ar dažnai su tuo susiduriate?
– Girdime labai daug ir labai stengiamės kovoti. Norėtume pasinaudoti proga ir informuoti žmones, kad atkreiptų dėmesį į patį pardavėją, paklaustų, iš kur uogos, paprašytų nuotraukų. Žinau, kad mūsų asociacijos nariai turi sertifikatą, jog priklauso asociacijai, ir būna pasikabinę Lietuvos uogų augintojų asociacijos ženklą. Tada galima drąsiai pirkti, nes jie prekiauja tik lietuviškomis savo uogomis. Dauguma, kiek girdžiu, perka iš tų naktinių turgelių. O ten jų niekas netikrina – nei kuo purkšta, nei iš kur atvežta, nei kiek laiko stovėjo, kokiomis sąlygomis buvo laikoma. Mes negalime laikyti lietuviškų uogų karštyje, blogai vėdinamoje ar nevėsioje patalpoje. O ten privežtos uogos stovi ir rūgsta. Todėl tikrai vienareikšmiškai siūlau pasižiūrėti net į žmogaus rankas, panages. Jeigu žmogus dirba ūkyje, tai ir įdegis, ir panagės, ir pirštai išduoda, kad jis nuoširdžiai dirba ir pats tas uogas priskynė. Jis turi labai anksti keltis, skinti, anksti vežti, pakuoti. Atkreipkite dėmesį ir į pakuotes – jos ne visada būna tokios idealios ir gražios kaip atvežtinių uogų, kurios sudėliotos didelėse dėžutėse. Ten jau žmonės turi laiko, dirba fabrikai ir viską gražiai supakuoja. O lietuviškas uogas turime greitai pristatyti šviežias, kad jos būtų kuo geresnės.
– Iš tikrųjų su šia problema taip ir turbūt nepavyks susidoroti, ar ne? Visada bus tų pardavėjų, kurie norės tiesiog pasipelnyti ir apgaus.
– Tikrai taip. Net ir valstybinės įstaigos nelabai kontroliuoja tuos dalykus, nes tie turgūs prasideda labai anksti, dar naktį, o tuo metu tikrinimai nevyksta. Atvažiuojama 8 val., kai turguje jau beveik nieko nebėra, ir tada pradedama tikrinti. Taip ir gaunasi, kad visi viską žino, visiems aišku, bet tai vis tiek vyksta. Matyt, taip negražiai daroma. Nepalaikoma lietuviška produkcija.
– Minėjote, kad jau pasirodė sausmedžio uogos, yra lietuviškų braškių. Kas toliau laukia uogų sezone ir ką bus galima rasti artimiausiu metu?
– Po sausmedžių bus amelankės, liaudiškai vadinamos medlievomis. Paskui, aišku, vasarinės avietės, tada šilauogės, vėliau remontantinės avietės. Taip pat vasariniai serbentai, agrastai. Visos šitos uogos netrukus prasidės. Viskas sirpsta, kol kas labai gražiai laikosi ant krūmų, todėl tikrai džiaugiamės derliumi. Pernai dalis derliaus nušalo, o šiemet gamta atsigriebia dvigubai. Jeigu dar kelias savaites laikysis geri orai, bus labai gerai.
– Šiais metais kainos neturėtų per daug augti, ar ne? Bent jau nebus didesnės negu pernai?
– Tikrai nebus, viskas bus tas pats.
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