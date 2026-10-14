Komitetas: apie apleistų sodų aukcionus kaimynai būtų informuojami

Be to, 45 proc. už tokius sklypus gautų lėšų atitektų sodų bendrijoms, kurios jas investuotų į vandens, nuotekų bei kelių infrastruktūrą.
Komitetas tam pritarė trečiadienį, apsvarstęs Sodininkų bendrijų įstatymo pataisas – komiteto išvada balsuodamas remsis Seimas.
Pasak aplinkos viceministrės Astos Rokickienės, informaciją apie aukcioną sodų bendrijos pirmininkas turėtų pateikti per penkias darbo dienas, tačiau kaimynai neturėtų pirmumo teisės įsigyti žemės – jie galėtų dalyvauti aukcione ir siūlyti savo kainą.
Pirminiame pakeitimų variante nebuvo numatytas kaimynų informavimas.
Taip pat komitetas pritarė tam, kad 10 proc. lėšų už parduotus tokius sklypus atitektų Nacionalinei žemės tarnybai, o po 45 proc. – valstybės ir savivaldybių, kur yra žemės sklypai, biudžetams.
Savivaldybės lėšas perduotų mėgėjų sodų bendrijoms, kurių teritorijoje esantys sklypai būtų parduoti, – jos pinigus galėtų naudoti tik vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūrai, keliams tvarkyti.
Konservatorė Aistė Gedvilienė abejoja, ar savivaldai šių lėšų užtektų sodininkų bendrijų infrastruktūrai tvarkyti: „Realios situacijos soduose nepakeisime. Mažoms teks trupiniai.“
A. Rokickienės teigimu, lėšų reikia visoms sodų bendrijoms.
Komitetas nepritarė grupės Seimo narių siūlymui aukcionuose sodų sklypus parduoti tik tose savivaldybėse, kur žmonėms jau atkurtos nuosavybės teisės, tuo metu kitose vietovėse pirmenybę teikti tiems, kas dar laukia savo eilės.
BNS rašė, kad pardavus valstybės perimtus apleistus sodų sklypus, kurių visoje Lietuvoje galėtų būti apie 900, būtų galima gauti apie 3,5 mln. eurų pajamų.
Seimas birželį po pateikimo priėmė svarstyti Sodininkų bendrijų įstatymo pataisas, kuriomis siūloma Nacionalinės žemės tarnybos valdomus neužstatytus sodo sklypus nuo šių metų lapkričio parduoti, o apleistus siūlyti atviruose aukcionuose nuo 2028 metų.
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