Kondratovičiaus patarimas vežėjams: galėtų jie pabandyti ir Baltarusijoje paprotestuoti

„Turime tam tikrų sprendimų, kurie dar ne politiniame lygyje – bandysim išspręsti. Siūlysime gal pasieniečių lygio susitikimą, dar kažkokį, kad tuos dalykus apkalbėtume. Bet dėl sienos (atidarymo – BNS), tai manau, kad (...) nėra ko čia skubėti, kol matomi tam tikri judesiai iš Baltarusijos pusės“, – žurnalistams trečiadienį sakė V. Kondratovičius.
„Jie (Baltarusija – BNS) sako, kad siūlo eiti susitikti ir kalbėtis apie tai“, – kalbėjo ministras, paprašytas įvertinti neigiamą Minsko atsakymą į Lietuvos prašymą atidaryti sieną vilkikams.
Kaip kiek anksčiau pranešė premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas, Baltarusijos pasienio vadovas trečiadienį informavo Lietuvą, jog nesutinka leisti Lietuvos vilkikams grįžti per laikinai uždarytus Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus.
Dėl to nepatenkinta nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ reikalauja kuo greičiau pradėti „minimalų diplomatinį dialogą“ su Minsku ir atidaryti bent vieną pasienio punktą, užtikrinti vežėjų apsaugą bei evakuaciją, parengti nuostolių kompensavimo priemones bei kongrese trečiadienį svarsto apie galimas protesto akcijas Lietuvoje ir Briuselyje.
Savo ruožtu vidaus reikalų ministras pakartojo kiek anksčiau trečiadienį išsakytą premjerės poziciją, jog vežėjai turėtų vertinti riziką dirbti su Lietuvai priešiškomis valstybėmis.
V. Kondratovičius taip pat pabrėžė, kad vilkikų nepraleidžia ne Lietuva, o Baltarusija, tad vežėjai galėtų protestuoti ir ten.
„Uždaro (neleidžia išvažiuoti Lietuvos vilkikams – BNS) baltarusiai, o protestuojame Lietuvoje. Bet („Linava“ – BNS) gali ir Baltarusijoj paprotestuot. Ne mes gi jų neišleidžiam – mes juos (vilkikus – BNS) įleidžiam. Logiškai galėtų jie pabandyt ir Baltarusijoj paprotestuoti. Aš manyčiau, čia būtų geras toks jų žingsnis“, – kalbėjo V. Kondratovičius.
„Galbūt šaržuoju kažkiek. Kartu reikia žiūrėt visas problemas. Tikrai nereikia pamiršti, kad verslas yra mūsų lietuviškos įmonės, kad irgi turime sužiūrėti, kad jie atgautų savo turtą“, – pridūrė ministras.
V. Kondratovičius taip pat teigė, kad šią savaitę dėl sienų kontrolės Lietuva turėtų kalbėtis su Latvija ir Lenkija.
I. Ruginienė trečiadienį sakė, kad pasienio punktai galėtų būti atverti, kai Lietuva matys Baltarusijos norą bendradarbiauti, o Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, kad tai galėtų įvykti, kai į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų nekontroliuojanti Baltarusija nustos eskaluoti situaciją „iki karštų fazių ribos“.
Vyriausybė nusprendė mėnesiui – iki lapkričio 30-osios – uždaryti sieną su Baltarusija Medininkų pasienio punkte taikant kai kurias išimtis.
Reaguodamas į Vilniaus sprendimą uždaryti pasienio punktus su Baltarusija, Minskas uždraudė savo teritorijoje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į Lietuvą. Režimas sako neleisiantis to, kol nebus atverta siena, o iki tol vilkikai nugabenti į specialias aikšteles, kur juos žadama apmokestinti.
