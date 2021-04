Kova su šešėliu: Seime – draudimas dienpinigius ir algas mokėti grynaisiais

Teigiama, kad tai būtų dar vienas būdas valstybei kovoti su šešėliu, o darbuotojams – didesnis saugumo garantas. Pataisų iniciatoriai sako, kad gaudami atlygį grynaisiais, darbuotojai negali gauti bankų paskolų ir kitų paslaugų.

Seimo teisininkai sako, kad darbdaviams atlyginimus mokant tik į sąskaitas, gali būti sunku juos išsigryninti, todėl siūloma numatyti išimtį, kada galima mokėti grynaisiais.

Be to, pasak jų, mieste, kur žmogus gyvena ar dirba, gali nebūti bankomatų ar prekybos vietų, kur jis galėtų išsigryninti pinigų, maža to, esant judėjimo apribojimams tarp savivaldybių, toks darbuotojas net negalėtų nuvykti į kitą savivaldybę.

Daugiausia dienpinigių bei algų grynaisiais šiuo metu mokama transporto ir statybų sektoriuose.