Kristupas Vaitiekūnas lankysis Šiauliuose: pristatys naujausias investicijų ir finansavimo galimybes

Skelbiama, jog susitikimas vyks Šiaulių miesto savivaldybėje, o jo metu bus pristatytos valstybės finansavimo priemonės, kurios prisideda prie realių pokyčių regione, stiprina vietos verslo konkurencingumą bei spartina investicinių projektų įgyvendinimą.
Vidurdienį vyks panelinė diskusija, kurioje dalyvaus finansų ministras K. Vaitiekūnas, nacionalinio plėtros banko ILTE generalinis direktorius Dainius Vilčinskas, Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) direktorė Indrė Šuolienė ir Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.
Po diskusijos vyks verslo, žemės ūkio ir viešojo sektoriaus individualios konsultacijos su nacionalinio plėtros banko ILTE ir CPVA ekspertais, kurių metu dalyviai galės gauti išsamius atsakymus į aktualius verslo, investicijų ir projektų finansavimo klausimus.
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