Kviečia į darbostogas regionų „Spiečiuose“

Pasak Inovacijų agentūros Pažangos departamento Regioninės verslo transformacijos skyriaus vadovės Indrės Gendroliūtės-Gerulienės, populiarumo nestokojantis nuotolinis darbas šiandien suteikia galimybę derinti profesinį gyvenimą su kokybišku laiku skirtinguose Lietuvos regionuose.
„Tokiomis iniciatyvomis kaip „Vasara „Spiečiuje“ skatiname atrasti šalies miestus, suderinti keliones ir darbą, be to, užsukus į „Spiečiaus“ bendruomenę, galima iš arčiau susipažinti su įdomiais, regionuose veikiančiais ir augančiais verslais“, – pranešime cituojama I. Gendroliūtė-Gerulienė.
Šiemet jau penktą kartą vykstanti akcija ir toliau nestokoja susidomėjimo – į ją įsitraukia tiek individualiai dirbantys specialistai, tiek nedidelės komandos. Tarp darbostogautojų populiariausi išlieka pajūrio regione esantys „Spiečiai“, tačiau susidomėjimo sulaukia ir likusieji, tampantys atokvėpiu nuo didmiesčio šurmulio ir greito tempo.
Įprastai „Spiečių“ erdvės yra skirtos bendruomenės nariams, tačiau vasaros metu jos tampa atviros visiems norintiems. Registruotis galima internetu, o gavus patvirtinimą, kuris yra būtinas, – atvykti dirbti pasirinktu laiku. Daugumoje „Spiečių“ galima registruotis individualiai arba iki dviejų asmenų komandai, o Kauno „Spiečius“ priima komandas iki penkių žmonių.
„Spiečių“ darbo erdvėmis galima naudotis itin lanksčiai – vieną dieną, savaitę ar net visą vasarą. Darbuotojai ras viską, ko reikia produktyviai dienai: patogias darbo vietas, susitikimų erdves, poilsio zonas ir visą būtiną biuro infrastruktūrą.
Šiemet akcija vykdoma šiuose miestuose: Birštone, Gargžduose, Kaune, Kėdainiuose, Klaipėdoje, Marijampolėje, Panevėžyje, Plungėje, Šiauliuose, Tauragėje, Ukmergėje, Utenoje ir Visagine.
Registruokitės į akciją „Vasara „Spiečiuje“ čia: https://tinyurl.com/y36ua263.
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