L. Maskaliovienė: spalį atidaromas krovinių maršrutas į Triestą

„Nuo spalio mėnesio paleidžiame krovinių maršrutus į Triestą. Tas leis iš dalies kompensuoti praradimus (krovinių vežimo maršrutus dėl geopolitinių priežasčių – BNS)“, – pirmadienį Seimo Darbo partijos frakcijos posėdyje pranešė susisiekimo viceministrė Loreta Maskaliovienė.

„Bet neturėkime vilčių, kad per vienerius metus geležinkelių krovos ar krovinių vežimo srautai iš Rytų į Vakarus pasikeis į vakarinę pusę“, – pridūrė ji.

„Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) vėliau BNS pranešė, jog krovinių vežimo bendrovė „LTG Cargo“ aktyviai dirba su partneriais dėl intermodalinių krovinių gabenimo tarp Lietuvos ir Triesto ir Monfalkonės miestų.

„Įgyvendinus bandomojo tarptautinio krovininio traukinio Kaunas–Duisburgas–Triestas pervežimą, bus įvertintos planuojamos reguliaraus maršruto detalės. Tikimės, kad bandomasis reisas tarp Lietuvos ir Italijos įvyks artimiausiomis savaitėmis“, – komentare BNS teigė LTG.

LTG ir Italijos logistikos įmonės rugsėjo pradžioje susitarė plėtoti naujus geležinkelių ir kito transporto maršrutus tarp Kauno, Triesto ir Monfalkonės per Duisburgą Vokietijoje, taip pat tarp Baltijos jūros regiono, Skandinavijos bei Italijos.

Susisiekimo ministras Marius Skuodis tuomet sakė, kad per Triesto uostą į Skandinaviją keliauja Turkijos ir kitų regiono šalių krovinių srautai. Be to, atidarius intermodalinį terminalą Kaune auga krovinių apimtys Vokietijos kryptimi, todėl dabar tinkamas metas judėti iki šiaurės Italijos.