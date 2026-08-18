LEA: antradienį šoktelėjo visų degalų kainos

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos antradienio rytą svyravo nuo 1,94 euro iki 2,16 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,09 euro ir buvo 3,93 proc. didesnė nei pirmadienį (2,01 euro).
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Eniris“ tinklo degalinėje Kėdainių rajone, kur litras šių degalų kainavo 1,94 euro. Brangiausi šie degalai buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Neringos savivaldybėje – 2,16 euro.
Benzino kainos degalinėse siekė 1,65–1,90 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,82 euro ir buvo 4,82 proc. didesnė nei pirmadienį (1,74 euro).
Pigiausias benzinas buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Anykščiuose ir „Alauša“ tinklo degalinėje Anykščiuose – 1,65 euro, o brangiausias – „Apsaga“ tinklo degalinėje Joniškio rajone, kur jo litras kainavo 1,90 euro.
Tuo metu SND kainos svyravo nuo 0,66 euro iki 0,94 euro, o vidutinė dujų kaina siekė 0,77 euro ir buvo 0,65 proc. didesnė nei pirmadienį (0,76 euro).
Mažiausia SND kaina antradienio rytą fiksuota keturiose „Madalva“ degalinėse. Jose litras dujų kainavo 0,66 euro. Didžiausia SND kaina buvo „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone – 0,94 euro.
Didmeninė benzino kaina rugpjūčio 17 dieną Lietuvoje buvo 1,64 euro, o litras dyzelino kainavo 1,94 euro.
Brent naftos kaina rinkoje pirmadienį siekė 90,87 JAV dolerio už barelį.
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