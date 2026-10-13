LEA: antradienį visų degalų kainos šalyje vėl šoktelėjo

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos Lietuvoje antradienį svyravo nuo 2,09 euro iki 2,34 euro, o vidutinė dyzelino kaina siekė 2,24 euro ir buvo 2,02 proc. didesnė nei pirmadienį (2,20 euro).
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Alauša“ tinklo degalinėje Kaune – 2,09 euro už litrą, o didžiausia, siekusi 2,34 euro, fiksuota dvidešimtyje „Viada“ tinklo degalinių, aštuoniose „Circle K“ tinklo degalinėse bei „Degta“ tinklo degalinėje Elektrėnų savivaldybėje.
Benzino kainos svyravo nuo 1,81 euro iki 2,06 euro, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,98 euro ir buvo 3,64 proc. didesnė nei pirmadienį (1,91 euro).
Pigiausias benzinas buvo „Alauša“ tinklo degalinėje Kaune, kur jo litras kainavo 1,81 euro, o brangiausias – keturiose „Circle K“ tinklo degalinėse. Pastarosiose litras šių degalų atsiėjo 2,06 euro.
SND kainos degalinėse antradienio rytą siekė 0,69–0,99 euro, o vidutinė SND kaina sudarė 0,88 euro ir buvo 2,03 proc. didesnė nei pirmadienį (0,86 euro).
Mažiausia SND kaina antradienio rytą buvo R. Balsio degalinėje Kelmės rajone – 0,69 euro. Didžiausia SND kaina fiksuota penkiolikoje „Viada“ tinklo degalinių, aštuoniose „Circle K“ tinklo degalinėse bei „DVS Topolis“ degalinėje Rokiškyje – 0,99 euro.
Didmeninė benzino kaina spalio 12 dieną Lietuvoje siekė 1,84 euro, o dyzelinas kainavo 2,11 euro.
Brent naftos kaina rinkoje pirmadienį sudarė 106,7 JAV dolerio už barelį.
Naujausi komentarai