LEA: benzino ir dyzelino kainos pirmadienį mažėjo

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos pirmadienio rytą svyravo nuo 1,86 euro iki 2,16 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,02 euro ir buvo 0,39 proc. mažesnė nei penktadienį (2,03 euro).
Mažiausia dyzelino kaina buvo keturiose Emsi“ tinklo degalinėse – 1,86 euro, o didžiausia, siekusi 2,16 euro už litrą, fiksuota 26-iose „Viada“ degalinėse, aštuoniose „Circle K“ degalinėse, „Degta“ degalinėje Vievyje bei „Šventosios investicijos“ degalinėje Šventojoje.
Benzino kainos degalinėse svyravo nuo 1,67 euro iki 1,95 euro, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,78 euro ir buvo 0,94 proc. mažesnė nei penktadienį (1,80 euro).
Pigiausias benzinas buvo penkiose „Baltic Petroleum“ degalinėse, keturiose „Emsi“ tinklo degalinėse ir „Alauša“ tinklo degalinėje Ukmergėje, kur litras degalų kainavo 1,67 euro.
Didžiausia šios rūšies degalų kaina buvo dviejose „Boost Petrol“ degalinėse Kelmės rajone ir Elektrėnuose – 1,95 euro.
Dujų kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 0,66 euro iki 0,94 euro, o vidutinė SND kaina siekė 0,76 euro ir buvo 0,52 proc. didesnė nei penktadienį (0,76 euro).
Mažiausia dujų kaina fiksuota „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone – 0,66, o didžiausia – „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone. Pastarojoje litras dujų kainavo 0,94 euro.
Didmeninė benzino kaina liepos 31 dieną Lietuvoje buvo 1,64 euro, o litras dyzelino kainavo 1,95 euro.
Brent naftos kaina rinkoje penktadienį siekė 90,12 JAV dolerio už barelį.
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