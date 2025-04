LEA informuoja: nespėjusieji pateikti prašymų tai padaryti galės ir vėliau: parama tęsiama

„Akivaizdu, kad valstybės parama, keičiant taršius šildymo katilus, labai svarbi Lietuvos žmonėms ir ji bus teikiama toliau. Gyventojai, kurie nespėjo pateikti paraiškų šiame etape, jas galės pateikti liepos 1 d. ir spalio 1 d. – kiekvieną metų ketvirtį bus skelbiami nauji kvietimai teikti paraiškas ir gauti dotacijas“, – pranešime cituojama LEA direktorė Agnė Bagočiutė.

LEA praneša, jog įvertinus pirmąsias balandžio mėnesį gautas paraiškas, šiuo metu gyventojams jau išmokėta beveik 100 tūkst. eurų dotacijų.

„Pagal visus ankstesnius kvietimų etapus parama jau skirta beveik 7,7 tūkst. gyventojų, keičiančių taršius katilus į modernią šildymo įrangą – jiems skirta beveik 26,8 mln. eurų. Daugiau nei 4 250 gyventojų jau įsirengė naujus būsto šildymo įrenginius ir jiems jau išmokėta beveik 14 mln. eurų“, – pranešė agentūra.

Nurodoma, jog valstybės finansavimą gavę gyventojai dažniausiai įsirengė šilumos siurblį oras-vanduo su boileriu, kurio vidutinė galia – 9 kW, o pasirinkus įsirengti 5-os klasės biokuro katilą, jo vidutinė galia siekė 20 kW.

Energetikos ministerija planuoja per šešerius metus, nuo 2023 m. iki 2029 m., paskirstyti daugiau nei 112 mln. eurų taršių katilų keitimui į efektyvesnę šildymo įrangą.

„Kitame kvietimų etape numatoma paskirstyti dar 8,5 mln. eurų dotacijų. Planuojama, kad paskelbus kvietimą liepos 1 d., dėl paramos galės kreiptis gyventojai, kurie ne anksčiau kaip 2024 m. gruodžio 16 d. atnaujino šilumos gamybos įrangą, jeigu paramos kreipiasi dėl šilumos siurblio oras-oras įrengimo, arba šilumos gamybos įrenginį nori pakeisti bute, esančiame kitos paskirties pastate ar daugiabutyje, jeigu būstas buvo šildomas, naudojant koklinę krosnį ar židinį“, – pažymėjo LEA.

Be to, pranešama, jog dėl paramos taip pat galės kreiptis ir tie gyventojai, kurie ne anksčiau kaip 2023 m. liepos 26 d. įsirengė naują šilumos gamybos įrenginį – katilą ar šilumos siurblį – vieno arba dviejų butų gyvenamajame name arba sodo name, kuris buvo šildomas vandens pagrindu veikiančia šildymo sistema.

Parama teikiama įsirengiant naujus, nenaudotus 5-osios klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius žemė-vanduo, vanduo-vanduo, oras-vanduo ir oras-oras, jeigu tokie šilumos siurbliai skirti šildyti būstą.