LEA: gyventojams jau išmokėta beveik 1,4 mln. eurų

Pasak jos, paskelbus kvietimus liepos 1 dieną, kiek daugiau nei per mėnesį buvo gauta paraiškų visai numatytai paskirstyti lėšų sumai, keičiantiems katilus Vilniaus regione bei Vidurio ir Vakarų Lietuvoje.
„Gyventojai, kurie nespėjo pateikti paraiškų, jas galės pateikti šių metų spalio 1 d. Kvietimai dotacijoms gauti ir toliau bus skelbiami kiekvieną metų ketvirtį“, – pranešime cituojama LEA direktorė Agnė Bagočiutė.
Šiuo metu vis dar galioja du kvietimai teikti paraiškas: iškastinį kurą naudojančių katilų keitimui Vilniaus regione bei iškastinį kurą naudojančių katilų keitimui Vidurio ir Vakarų Lietuvoje.
Agentūros duomenimis, nuo 2023 metų gyventojams, keičiantiems taršius biomasę ar iškastinį kurą naudojančius katilus į modernią šildymo įrangą, skirta beveik 35 mln. eurų.
Daugiau nei 7 130 gyventojų jau įsirengė naujus būsto šildymo įrenginius ir jiems jau išmokėta 23,6 mln. eurų.
