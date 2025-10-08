LEA primena, iki kada dar galima teikti paraiškas dėl paramos

Kaip trečiadienį pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA), bendra prašoma paramos suma siekia maksimalią kvietime numatytą paskirstyti sumą – 4 mln. eurų.
Įvertinus pirmąsias spalio mėnesį gautas paraiškas katilų keitimui finansuoti, jau išmokėta daugiau kaip 248 tūkst. eurų dotacijų.
Šiuo metu galima teikti paraiškas neefektyvių biomasę naudojančių ar iškastinį kurą naudojančių katilų keitimui Vilniaus regione bei iškastinį kurą naudojančių katilų keitimui Vidurio ir Vakarų Lietuvoje.
Parama teikiama įsirengus naujus, nenaudotus 5-osios klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius žemė-vanduo, vanduo-vanduo, oras-vanduo ir oras-oras, skirtus šildyti būstą.
Paraiškas galima iki šių metų gruodžio 31 dienos arba kol kvietimas bus užbaigtas, surinkus paraiškų visam kvietimo biudžetui.
Agentūros duomenimis, nuo 2023 metų parama jau skirta daugiau kaip 12,2 tūkst. gyventojų, keičiančių taršius katilus į modernią šildymo įrangą – jiems skirta beveik 41 mln. eurų. Daugiau nei 9,1 tūkst. gyventojų jau įsirengė naujus šildymo įrenginius, jiems jau išmokėta daugiau nei 30 mln. eurų.
Naujausi komentarai