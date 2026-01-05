 Gyventojai 3,3 mln. eurų paramą išgraibstė per dieną

Gyventojai 3,3 mln. eurų paramą išgraibstė per dieną

2026-01-05 17:52
BNS inf.

Paskelbus paramos kvietimus individualių namų savininkams pakeisti neefektyvius, malkas ar iškastinį kurą naudojančius katilus visa dotacijų suma – 3,3 mln. eurų – išgraibstyta per dieną, pateiktos 1 002 paraiškos.   

Gyventojai 3,3 mln. eurų paramą išgraibstė per dieną
Gyventojai 3,3 mln. eurų paramą išgraibstė per dieną / Freepik.com nuotr.

Nuo sausio 2 dienos jau išmokėta 16,6 tūkst. eurų dotacijų, pranešė Lietuvos energetikos agentūra.

„Tai aiškiai parodo valstybės paramos senų šildymo katilų keitimui svarbą, siekiant aukštesnio energijos efektyvumo, atsinaujinančių išteklių plėtros ir taršos mažinimo“, – pranešime teigė Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiutė.

Pasak agentūros, nuo 2023 metų daugiau nei 49 mln. eurų paramos skirta beveik 15 tūkst. gyventojų, iš jų daugiau nei 13 tūkst. jau įsirengė naujus šildymo įrenginius.

BNS rašė, kad šiais metais pasenusių šilumos katilų keitimui gyventojams Energetikos ministerija numatė skirti 22,4 mln. eurų, o kvietimai paramai bus skelbiami kiekvieno ketvirčio pradžioje. Kitas kvietimas bus skelbiamas balandžio 1 dieną.

Šiame straipsnyje:
šildymo katilai
parama
gyventojai
finansavimas
paraiškos
keisti katilus

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų