Šiems gyventojams bus išmokėta beveik 26 mln. eurų: pasitikrinkite, ar jums priklauso

„Gyventojų namuose seni šildymo katilai aktyviai keičiami modernesniais ir aplinkai draugiškais šildymo įrenginiais. Iš viso daugiau nei 7,7 tūkst. gyventojų, pasinaudoję valstybės teikiamu finansavimu, jau atsinaujino savo būsto šildymo sistemas“, – sakoma LEA pranešime.
Pasak LEA, nuo 2023 metų iki 2029 metų gyventojams, keičiantiems taršius biomasę ar iškastinį kurą naudojančius katilus į modernią šildymo įrangą, iš viso bus išmokėta daugiau nei 112 mln. eurų.
Valstybės finansavimas ir toliau bus teikiama tik tiems gyventojams, kurie jau įsirengė modernius šilumos gamybos įrenginius ir kartu su paraiškomis pateikia mokėjimo prašymus išlaidoms kompensuoti.
Lietuvos gyventojai, kurie iki šiol nespėjo pateikti paraiškų dėl kompensacijų, jas galės teikti spalio 1-ąją.
