LEA įvertino benzino ir dyzelino kainas

Anot agentūros, dyzelino kainos šalies degalinėse svyravo nuo 1,88 euro iki 2,13 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,01 euro ir buvo 0,39 proc. mažesnė nei trečiadienį (2,02 euro).
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Kupiškio rajone, kur siekė 1,88 euro už litrą. Brangiausias dyzelinas buvo trisdešimtyje „Viada“ tinklo degalinių ir aštuoniose „Circle K“ tinklo degalinėse. Pastarosiose litras šių degalų kainavo 2,13 euro.
Benzino kainos ketvirtadienio rytą siekė 1,64–1,87 euro, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,76 euro ir buvo 0,51 proc. mažesnė nei trečiadienį (1,77 euro).
Pigiausias benzinas buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Šilutėje – 1,64 euro, o didžiausia jo kaina fiksuota „Eniris“ tinklo degalinėje Kretingoje. Pastarojoje litras benzino atsiėjo 1,87 euro.
Tuo metu SND kainos svyravo nuo 0,66 euro iki 0,94 euro, o vidutinė SND kaina siekė 0,76 euro ir buvo 0,26 proc. didesnė nei trečiadienį (0,76 euro).
Mažiausia SND kaina fiksuota keturiose „Madalva“ degalinėse ir „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone – 0,66 euro, o didžiausia, siekusi 0,94 euro, buvo „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone.
Didmeninė benzino kaina rugpjūčio 12 dieną Lietuvoje buvo 1,61 euro, o dyzelino – 1,91 euro.
Brent naftos kaina rinkoje ketvirtadienį siekė 88,98 JAV dolerio už barelį.
Naujausi komentarai