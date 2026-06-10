LEA įvertino degalų kainas

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse trečiadienio rytą svyravo nuo 1,70 euro iki 1,99 euro, o vidutinė jo kaina siekė 1,86 euro ir buvo 2 proc. mažesnė nei antradienį (1,90 euro).
Mažiausia dyzelino kaina buvo dviejose „Jozita“ tinklo degalinėse, kur litras šios rūšies degalų kainavo 1,70 euro. Didžiausia dyzelino kaina, siekusi 1,99 euro, fiksuota dvylikoje „Circle K“ tinklo degalinių, 33-ose „Viada“ tinklo degalinėse ir „Degta“ degalinėje Vievyje.
Benzino kainos svyravo nuo 1,62 euro iki 1,95 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,80 euro ir buvo 2,3 proc. mažesnė nei antradienį (1,84 euro).
Pigiausias benzinas trečiadienio rytą buvo trijose „Emsi“ tinklo degalinėse – 1,62 euro, o brangiausias – I. Stonkuvienės prekybos įmonės degalinėje Kartenoje, kur kainavo 1,95 euro.
Tuo metu dujų kainos svyravo nuo 0,69 euro iki 0,96 euro, o vidutinė SND kaina siekė 0,83 euro ir buvo 1,5 proc. mažesnė nei antradienį (0,84 euro).
Mažiausia dujų kaina trečiadienio rytą buvo septyniose „Alauša“ tinklo degalinėse, keturiose „Orlen“ tinklo degalinėse ir „Eu Verslas“ degalinėje Mažeikiuose – 0,69 euro. Didžiausia dujų kaina fiksuota trijose „Circle K“ tinklo degalinėse ir „Narjantos“ degalinėje Kupiškyje – čia litras dujų kainavo 0,96 euro.
Benzino didmeninė kaina birželio 9 dieną Lietuvoje buvo 1,55 euro, o litras dyzelino kainavo 1,67 euro.
Brent naftos kaina rinkoje antradienį siekė 91,45 JAV dolerio už barelį.
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