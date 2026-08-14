 LEA įvertino degalų kainas: kaip jos keitėsi penktadienį

LEA įvertino degalų kainas: kaip jos keitėsi penktadienį

2026-08-14 13:02
ELTOS inf.

Vidutinė benzino kaina penktadienį šalies degalinėse sumažėjo 0,57 proc., dyzelinas pabrango 0,05 proc., o suskystintos naftos dujų (SND) vidutinė kaina išliko tokia pat kaip ketvirtadienį, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

<span>LEA įvertino degalų kainas: kaip jos keitėsi penktadienį </span>
LEA įvertino degalų kainas: kaip jos keitėsi penktadienį / I. Gelūno / BNS nuotr.

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos svyravo nuo 1,89 euro iki 2,13 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,01 euro ir buvo 0,05 proc. didesnė nei ketvirtadienį (2,01 euro).

Mažiausia dyzelino kaina penktadienio rytą buvo „Degta“ tinklo degalinėje Anykščiuose, „EU Verslas“ degalinėje Mažeikiuose ir „Alauša“ tinklo degalinėje Anykščiuose – 1,89 euro. Didžiausia dyzelino kaina fiksuota 31-oje „Viada“ tinklo degalinėje, 11-oje „Circle K“ tinklo degalinių ir „Degta“ tinklo degalinėje Vievyje. Pastarosiose litras dyzelino kainavo 2,13 euro.

Benzino kainos Lietuvos degalinėse siekė 1,64–1,87 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,75 euro ir buvo 0,57 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (1,76 euro).

Pigiausias benzinas penktadienio rytą buvo trijose „Jozita“ tinklo degalinėse, kur kainavo 1,65 euro. Didžiausia šių degalų kaina buvo 27-iose „Viada“ tinklo degalinėse, 9-iose „Circle K“ tinklo degalinėse  ir „Degta“ tinklo degalinėje Vievyje – 1,86 euro.

SND kainos degalinėse šią dieną svyravo nuo 0,66 euro iki 0,94 euro, o vidutinė SND kaina siekė 0,76 euro ir išliko tokia pat, kokia buvo ir ketvirtadienį.

Mažiausia SND kaina buvo keturiose „Madalva“ degalinėse ir „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone – 0,66. Didžiausia SND kaina, siekusi 0,94 euro, fiksuota „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone.

Didmeninė benzino kaina rugpjūčio 13 dieną Lietuvoje buvo 1,62 euro, o dyzelino – 1,92 euro.

Brent naftos kaina rinkoje rugpjūčio penktadienį siekė 87,07 JAV dolerio už barelį.

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