LEA: nauja savaitė prasidėjo su degalų kainų šuoliu

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse pirmadienį svyravo nuo 1,99 euro iki 2,29 euro, o vidutinė dyzelino kaina siekė 2,11 euro ir buvo 0,19 proc. didesnė nei penktadienį (2,11 euro).
Mažiausia dyzelino kaina fiksuota keturiose „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėse bei dviejose „Alauša“ tinklo degalinėse – jose litras dyzelino kainavo 1,99 euro.
Didžiausia šių degalų kaina buvo septyniolikoje „Viada“ tinklo degalinių, septyniose „Circle K“ tinklo degalinėse ir „Boost Petrol“ tinklo degalinėje Kelmės rajone – 2,29 euro.
Benzino kaina degalinėse siekė 1,73–2,01 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,87 euro ir buvo 0,18 proc. didesnė nei penktadienį (1,86 euro).
Pigiausias benzinas buvo „Eniris“ tinklo degalinėje Vilniaus rajone, kur jo kaina už litrą siekė 1,73 euro, o brangiausias – Plungės lagūna“ tinklo degalinėje Rietavo savivaldybėje. Pastarojoje litras šių degalų atsiėjo 2,01 euro.
Tuo metu suskystintos naftos dujų (SND) kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 0,68 euro iki 0,94 euro, o vidutinė SND kaina siekė 0,78 euro ir buvo 0,20 proc. mažesnė nei penktadienį (0,79 euro).
Mažiausia SND kaina pirmadienio rytą buvo „Bonsa“ tinklo degalinėje Tauragės rajone – 0,68 euro, o didžiausia, siekusi 0,94 euro, fiksuota trijose „Viada“ tinklo degalinėse bei dviejose „Circle K“ tinklo degalinėse.
Didmeninė benzino kaina rugsėjo 4 dieną Lietuvoje buvo 1,82 euro, dyzelino didmeninė kaina – 2,05 euro.
Brent naftos kaina rinkoje penktadienį siekė 96,28 JAV dolerio už barelį.
Naujausi komentarai