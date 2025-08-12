LEA paaiškino, kas lėmė tokią praėjusios savaitės elektros kainą

„Išaugusi nacionalinė generacija bei pigios elektros importas iš Skandinavijos lėmė tai, kad praėjusios savaitės (rugpjūčio 4–10 d.) vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Nord Pool biržoje buvo viena žemiausių šiais metais – 0,037 Eur/kWh. Tai 27 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę“, – rašoma agentūros pranešime.
„Žemesnės savaitinės kainos šiais metais buvo tik tris savaites iš eilės, birželio 16 – liepos 6 dienomis, kai vidutinė savaitės didmeninė elektros kaina siekė 0,024–0,037 Eur/kWh. Nepriklausomų tiekėjų siūlomų 12 mėn. ir 24 mėn. fiksuotos kainos planų vidutiniai tarifai per savaitę kito vos -0,1–0,3 proc. ribose“, – skelbia LEA.
Bendrai praėjusią savaitę Lietuvoje buvo pagaminta 64 proc. suvartotos elektros energijos. Palyginimui, pieš metus tą pačią savaitę šalyje buvo pasigaminta 62 proc. visos suvartotos elektros energijos, o didmeninės elektros kainų vidurkis 2024 m. rugpjūčio 5–11 d. siekė 0,095 Eur/kWh.
Agentūros duomenimis, per praėjusią savaitę Lietuvoje vienas nepriklausomas tiekėjas mažino siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų tarifą, vienas tiekėjas tarifo nekeitė, o vienas – didino. Lygiai taip pat 24 mėn. fiksuotos kainos planų tarifą vienas nepriklausomas tiekėjas mažino, vienas tiekėjas tarifo nekeitė, o vienas padidino.
„Siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę pakito -0,1–0,2 proc. ir siekia 0,244 Eur/kWh (viena laiko zona) ir 0,234 Eur/kWh (dvi laiko zonos)“ – rašoma agentūros pranešime.
„Palyginimui, pernai rugpjūčio 13 d. siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų vienos laiko zonos 1 kWh vidutinė kaina buvo 0,248 Eur/kWh (viena laiko zona) bei 0,238 Eur/kWh (dvi laiko zonos)“ – skelbia LEA.
Agentūros skaičiavimais, siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę padidėjo 0–0,3 proc. ir siekia 0,249 Eur/kWh (viena laiko zona) ir 0,239 Eur/kWh (dvi laiko zonos).
Palyginimui, prieš metus siūlomi 24 mėn. planų tarifai kainavo 0,254 Eur/kWh (viena laiko zona) bei 0,244 Eur/kWh (dvi laiko zonos).
Pasak LEA, šiuo metu 9 mėn., 13 mėn. ir 15 mėn. elektros energijos kainos fiksavimo laikotarpį siūlo vienas tiekėjas, o planus su 12 mėn. ir 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu – trys tiekėjai.
Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina (viena laiko zona, apskaičiuota pagal pastarosios savaitės Nord Pool biržos vidutinę kainą) praėjusią savaitę siekė 0,174 Eur/kWh ir buvo 8,8 proc. mažesnė nei ankstesnę savaitę.
Nefiksuotos kainos planų vidutinė kaina liepos mėnesį buvo 0,185 Eur/kWh – 2 proc. didesnė už birželio mėnesio vidutinę kainą.
