LEA: pirmadienį benzino ir dyzelino kainos sumažėjo

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos šalies degalinėse ketvirtadienio rytą svyravo nuo 1,69 euro iki 2,00 eurų, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,80 euro.
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Skulas“ degalinėje Vilniuje – 1,69 euro už litrą, didžiausia – 2,00 eurai už litrą „Circle K“ tinklo 3 degalinėse.
Benzino kainos pirmadienį degalinėse svyravo nuo 1,62 euro iki 1,96 euro už litrą, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,73 euro už litrą.
Mažiausia benzino kaina pirmadienio rytą buvo „Jozita“ tinklo 29 degalinėse – 1,62 euro, didžiausia – 1,96 euro „Circle K“ tinklo degalinėje Kretingoje.
SND kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 0,70 euro iki 0,97 euro, o vidutinė SND kaina buvo 0,83 euro už litrą.
Mažiausia SND kaina pirmadienio rytą buvo 0,70 euro „Bonsa“ tinklo degalinėje, esančioje Tauragės rajono savivaldybėje, Taurų kaime, ir „Jozita“ tinklo 29 degalinėse.
Didžiausia SND kaina buvo „Circle K“ tinklo 3 degalinėse ir „Narjanta“ tinklo degalinėje Kupiškio rajono savivaldybėje, Aleksandrijos kaime – 0,97 euro.
Didmeninė benzino kaina praėjusį penktadienį Lietuvoje buvo 1,58 euro, dyzelino didmeninė kaina – 1,64 euro.
LEA duomenimis, didmeninės degalų kainos Lietuvoje per šį mėnesį, birželio 12 d., palyginti su gegužės 29 d., svyruoja nežymiai: benzinas pabrango 1 centu už litrą, dyzelinas atpigo 1 centu už litrą.
Tuo metu mažmeninės degalų kainos per tą patį laikotarpį sumažėjo: benzinas – 7 centais, dyzelinas – 10 centų, SND – 4 centais už litrą. Nuo kovo mėnesio pradžios, prasidėjus konfliktui Artimuosiuose Rytuose, iki šiol Lietuvos degalinėse benzinas pabrango apie 0,31 euro, dyzelinas – 0,21 euro už litrą.
Brent naftos kaina rinkoje birželio 12 d. buvo 87,33 JAV dolerio už barelį. Agentūros duomenimis, nuo birželio 3 d., kai naftos kaina buvo 97,81 JAV dolerio už barelį, iki pirmadienio ji sumažėjo apie 15 proc.
Informaciją apie degalų kainas penktadienį agentūrai pateikė 67 degalais prekiaujančios įmonės, valdančios 730 degalinių.
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