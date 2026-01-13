LEA: per savaitę elektros fiksuotos kainos planų tarifai nesikeitė

Agentūros duomenimis, nepriklausomų elektros tiekėjų siūlomų 12 ir 24 mėnesių fiksuotos kainos planų vidutines 1 kilovatvalandės (kWh) kainas iki 0,5 proc. keitė vienas tiekėjas, kiti du tiekėjai tarifų nekeitė.
Siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina nepasikeitė ir sudaro 0,271 Eur/kWh (viena laiko zona) ir 0,261 Eur/kWh (dvi laikos zonos). Nepasikeitė ir 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina nepasikeitė. Ji sudaro 0,274 Eur/kWh (viena laiko zona) ir 0,265 Eur/kWh (dvi laikos zonos).
Šiuo metu 6 mėn., 7 mėn. ir 10 mėn. elektros kainos fiksavimo laikotarpį siūlo vienas tiekėjas, o planus su 12 mėn. ir 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu – trys tiekėjai.
Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina sudaro 0,339 Eur/kWh, arba 40 proc. daugiau už ankstesnės savaitės vidutinę kainą, kuri sudarė 0,242 Eur/kWh.
Nefiksuotos kainos planų vidutinė kaina praėjusių metų gruodį – 0,260 Eur/kWh, arba 7 proc. mažesnė už lapkričio mėnesio vidutinę kainą, kuri buvo 0,280 Eur/kWh.
Garantinio tiekimo elektros kainos (planas „Standartinis“) 2026 m. sausio mėnesį, palyginti su 2025 m. gruodžiu, sumažėjo 9–14 proc. – iki 0,228 Eur/kWh (viena laiko zona) bei iki 0,246 Eur/kWh ir 0,188 Eur/kWh (dvi laiko zonos).
