LEA: elektros tarifus per savaitę padidino du tiekėjai

2025-08-26 16:40
ELTOS inf.

Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų siūlomų 12 ir 24 mėnesių fiksuotos kainos planų vidutiniai tarifai per savaitę padidėjo 1 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

LEA: elektros tarifus per savaitę padidino du tiekėjai / D. Labučio / ELTOS nuotr.

Pasak agentūros, per praėjusią savaitę Lietuvoje siūlomų 12 ir 24 mėn. fiksuotos kainos planų tarifus didino du nepriklausomi tiekėjai, vienas tiekėjas tarifų nekeitė.

Siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę padidėjo 1 proc. ir siekia 0,247 euro (viena laiko zona) bei 0,237 euro (dvi laiko zonos).

Tuo metu  24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę padidėjo beveik 1 proc. ir sudaro 0,249 euro (viena laiko zona) bei 0,239 euro (dvi laiko zonos).

Šiuo metu 9 mėn., 13 mėn. ir 15 mėn. elektros energijos kainos fiksavimo laikotarpį siūlo vienas tiekėjas, o planus su 12 mėn. ir 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu – trys tiekėjai.

Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina praėjusią savaitę siekė 0,254 euro ir yra 23 proc. didesnė nei ankstesnę savaitę, kai buvo 0,207 euro.

Nefiksuotos kainos planų vidutinė kaina liepos mėnesį buvo 0,185 Eur/kWh – 2 proc. didesnė už birželio mėnesio vidutinę kainą, kuri buvo 0,181 Eur/kWh.

