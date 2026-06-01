LEA: per savaitę krito elektros, naftos ir degalų kainos

Didmeninė elektros kaina Lietuvoje praėjusią savaitę sumažėjo 23 proc. – nuo 89,6 iki 68,8 euro už megavatvalandę (MWh). Agentūros teigimu, elektros energijos kainos vidurkio mažėjimą ir toliau lėmė mažesnis elektros energijos vartojimas bei reikšmingai padidėjęs Lietuvoje pagamintos elektros energijos kiekis.
Elektros energijos vartojimas šalyje gegužės 25–31 dienomis, palyginti su ankstesne savaite, sumažėjo 2,1 proc. – iki 210,5 GWh.
Bendrai elektros gamybai Lietuvoje per savaitę išaugus 35,2 proc., šalyje buvo pagaminta daugiau kaip 121 proc. visos suvartotos elektros energijos.
Anot LEA, daugiau elektros energijos sugeneravo vėjo elektrinės. Jų gamyba siekė 116,3 gigatvatvalandžių (GWh), arba apie 58,6 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę, kai pagamino 73,3 GWh.
Tuo metu saulės elektrinės pagamino 92,2 GWh elektros – 25,8 proc. daugiau, hidroelektrinės – 17,5 GWh, arba 1,1 proc. mažiau, šiluminės elektrinės – 20,1 GWh elektros energijos, arba 46 proc. daugiau.
Brent naftos kaina nagrinėjamą savaitę siekė 95,2 JAV dolerio už barelį (bbl) ir buvo 10,9 proc. mažesnė nei ankstesnę savaitę, kai ji sudarė 106,9 USD/bbl.
Analizuojant naujausius Brent naftos ateities sandorius, prognozuojama, kad artimiausiais metais jų kainos bus 1–8 USD/bbl mažesnės, nei buvo prognozuojama prieš savaitę.
Dyzelino kaina per savaitę šalyje sumažėjo 1,3 proc. – iki 1,93 euro, benzinas pigo 0,4 proc. – iki 1,84 euro, o SND kaina sumažėjo 1,3 proc. – iki 0,87 euro.
Tarp Baltijos šalių benzino ir dyzelino mažiausios kainos yra Estijoje.
Vidutinė didmeninė dujų kaina Nyderlandų prekybos taške TTF nagrinėjamu laikotarpiu nemažėjo ir savaitės kainų vidurkis sudarė 47,2 Eur/MWh. Ankstesnę savaitę siekė 47,1 Eur/MWh.
Jų kainos artimiausiu laikotarpiu prognozuojamos iki 6 Eur/MWh mažesnės, nei buvo manoma prieš savaitę. Kainos gali svyruoti 26–50 Eur/MWh ribose.
Inčukalnio dujų saugykla šiuo metu užpildyta apie 32,55 proc., Europos saugyklos – apie 40,09 proc.
Gegužės 25–29 dienomis per Klaipėdos SGD terminalą rinkai patiekta 383,49 GWh gamtinių dujų. Lietuvoje gamtinių dujų suvartojimas per savaitę išaugo 6 proc. – suvartota 185,72 GWh gamtinių dujų. Į Latviją gamtinių dujų išsiųsta 181,19 GWh.
Biodujų gamyklose pagaminta 6,37 GWh dujų, arba 0,16 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę.
Tuo metu biokuro kaina, lyginant su kitais energijos ištekliais, augo 1,94 proc. ir sudarė 22,55 Eur/MWh.
Pernai tuo pačiu metu biokuras Lietuvoje kainavo 16,43 Eur/MWh, o 2024-ųjų tą pačią savaitę – 17,52 Eur/MWh.
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