LEA: per tris šių metų mėnesius dyzelinas atpigo, o – benzinas?

Agentūros duomenimis, savaitės pradžioje šalies degalinėse benzinas vidutiniškai kainavo 1,46 Eur/l, o dyzelino vidutinė kaina siekė 1,52 Eur/l.

„Per praėjusią savaitę balandžio 7 d. palyginti su kovo 31 d., benzino vidutinės kainos Lenkijoje ir Vokietijoje sumažėjo atitinkamai 2,7 proc. ir 0,7 proc., o Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje padidėjo 1,7–3,9 proc.“, – rašoma agentūros pranešime.

Skelbiama, jog per tris šių metų mėnesius dyzelino vidutinė kaina Lietuvoje sumažėjo 0,07 Eur/l, o benzino – padidėjo 0,01 Eur/l.

Šiuo metu Lenkijoje benzino vidutinė kaina yra 1,41 Eur/l, o Estijoje ir Latvijoje vidutinės benzino kainos atitinkamai siekia 1,63 Eur/l ir 1,60 Eur/l.

Nurodoma, jog per 12 mėnesių benzino kainos visose lyginamose šalyse sumažėjo 5,7–10,6 proc. Tarp ES šalių didžiausios benzino vidutinės kainos yra Danijoje, Nyderlanduose ir Graikijoje (1,79–2,01 Eur/l), mažiausios – Čekijoje, Kipre, Maltoje ir Bulgarijoje (1,27–1,39 Eur/l). Mažesnės nei Lietuvoje benzino vidutinės kainos šiuo metu yra septyniose ES šalyse. Tarp Baltijos šalių benzinas išlieka pigiausias Lietuvoje, o dyzelinas dabar Estijoje 0,04 Eur/l pigesnis nei Lietuvoje, praneša LEA.

Per praėjusią savaitę dyzelino vidutinės kainos Lietuvoje, Lenkijoje ir Vokietijoje sumažėjo 0,7–2,9 proc., o Estijoje ir Latvijoje atitinkamai padidėjo 1,2 proc. ir 5,1 proc.

Tarp ES šalių didžiausios dyzelino vidutinės kainos yra Danijoje, Airijoje ir Suomijoje (1,71–1,77 Eur/l), mažiausios – Čekijoje, Bulgarijoje ir Maltoje (1,21–1,36 Eur/l). Mažesnės nei Lietuvoje dyzelino vidutinės kainos šiuo metu yra trylikoje ES šalių.

LEA duomenimis, didmeninės benzino ir dyzelino kainos balandžio pirmojoje pusėje Lietuvoje sumažėjo 0,07 Eur/l. Per kovo mėnesį benzino didmeninė kaina padidėjo 0,02 Eur/l, o dyzelino didmeninė kaina nukrito 0,09 Eur/l. Per vasarį didmeninė benzino kaina Lietuvoje sumažėjo 0,04 Eur/l, dyzelino – 0,01 Eur/l. Per sausį mėnesį didmeninė benzino kaina Lietuvoje padidėjo 0,09 Eur/l, dyzelino – 0,13 Eur/l.

Vidutinė Brent naftos kaina praėjusią savaitę siekė 72 USD/bbl ir buvo 2 proc. mažesnė nei ankstesnę savaitę. Skelbiama, jog naftos kainų kritimą lemia besikeičiančios paklausos perspektyvos dėl mažėjančių ekonomikos augimo lūkesčių, kurias paskatino didėjanti įtampa dėl JAV ir Kinijos prekybos karo bei sprendimai didinti naftos gavybą.

Pasak agentūros, euras pradėjo stiprėti nuo sausio 13 d., kai JAV dolerio ir euro santykis buvo 1,0198. Balandžio 9 d. šių valiutų santykis sudarė 1,1045. Tai turi įtakos žaliavinės naftos pigimui – eurais išreikštos kainos mažėjimui.

Nurodoma, jog 2025 m. kovo mėnesį žaliavinė nafta į Lietuvą buvo importuojama iš Saudo Arabijos, JAV ir Jungtinės Karalystės. Sausio–vasario mėnesį žaliavinė nafta į Lietuvą importuota iš Saudo Arabijos, Norvegijos, Alžyro ir Jungtinės Karalystės, o naftos produktai – iš Suomijos ir Lenkijos.