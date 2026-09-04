Lietuva ir kitos NB8 šalys sustiprino bendradarbiavimą šiame sektoriuje

Šį įsipareigojimą Šiaurės ir Baltijos šalių aštuoneto (NB8) energetikos ministrai, tarp jų ir ministras Lukas Savickas, patvirtino Taline priėmę bendrą pareiškimą.
Skelbiama, kad rugsėjo 3–4 dienomis Taline surengtame pirmame NB8 energetikos ministrų susitikime bene daugiausia dėmesio buvo skirta Ukrainos pasirengimui žiemai. Ministrai ieškojo būdų, kaip sustiprinti Ukrainos energijos tiekimo atsparumą ir koordinuoti šalių teikiamą pagalbą.
Jie taip pat aptarė ilgalaikį Ukrainos energetikos sektoriaus atsigavimą bei pasirengimą 2027 metų sausį Taline vyksiančiai Ukrainos atstatymo konferencijai.
„Tebesitęsiantis karas Ukrainą išmokė apsaugoti energetikos infrastruktūrą, užtikrinti jos veiklos tęstinumą ir kuo greičiau atkurti energijos tiekimą gyventojams bei kritiniams objektams. Turime perimti šias neįkainojamas ukrainiečių pamokas ir panaudoti jas apsaugodami savo šalių infrastruktūrą nuo galimų grėsmių“, – pranešime cituojamas L. Savickas.
Be regiono energetinio saugumo, daug dėmesio buvo skirta energetikos infrastruktūros apsaugai Baltijos jūros regione ir energetikos sistemų atsparumo užtikrinimui.
Susitikime pažymėta, kad regiono energetikos infrastruktūra tampa vis labiau tarpusavyje susijusi, o incidentai Baltijos jūros regione parodė, kad būtina stiprinti pasirengimą fiziniams, kibernetiniams ir hibridiniams pavojams.
„Šiandienos diskusijoje akcentavome Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo svarbą stiprinant regiono pasirengimą ir atsparumą. Kartu mes esame vienas labiausiai integruotų energetikos regionų Europoje“, – pranešime cituojama Suomijos klimato ir aplinkos ministrė Sari Multala.
NB8 energetikos ministrai taip pat diskutavo apie konkurencingą Baltijos jūros energetikos rinką, aptarė elektros energijos paklausos ir gamybos pokyčius, elektros tinklų plėtrą bei kitus klausimus.
NB8 formatas vienija Lietuvą, Latviją, Estiją, Suomiją, Švediją, Daniją, Norvegiją ir Islandiją.
2026 metais Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimui pirmininkauja Estija.
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