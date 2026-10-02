Lietuvoje pradėjo veikti energijos kaupikliai: elektra aprūpintų Uteną šešias dienas

Energetikos ministras Lukas Savickas sako, jog vieno gigavato ribą ribą Lietuvai pavyko pasiekti pirmą kartą.
„Vos prieš kelerius metus buvo numatytas 1,5 gigavato tikslas iki 2028 metų. Mes tikrai labai tvirtai jaučiame, kad pasieksime ir viršysime šį tikslą iki šių metų pabaigos (...). Tai žymi tik pačią šio naujo Lietuvos energetikos sektoriaus transformacijos etapo pradžią“, – parko atidarymo renginyje penktadienį sakė ministras Lukas Savickas.
„Tai yra aiškus įrodymas, kad mes pasiekėme reikšmingą ribą – Lietuvai pirmą kartą istorijoje pavyko pasiekti 1 gigavato komercinių kaupimo baterijų pajėgumą. Tai savaime yra nuostabus pasiekimas, pirmasis gigavatas. Mes judame link dar daugelio kitų“, – pridūrė jis.
Parkas yra pirmasis toks bendrovės projektas Baltijos šalyse ir kartu su 78,5 MW galios Anykščių saulės parku jis sudaro hibridinį objektą, kuris padės didinti elektros sistemos lankstumą ir plėsti balansavimo paslaugas.
„Litgrid“ vadovas Andrius Šemeškevičius sako, jog per mažiau nei metus kaupikliai pasiekė reikšmingą elektros perdavimo galią.
„Svarbiausias dalykas yra ne tik pajėgumas ar baterijų kiekis, bet ir tempas, kaip tai atsirado. „Litgrid“ pirmąjį komercinį kaupiklį prie perdavimo tinklo prijungė prieš mažiau nei prieš metus. Tai buvo gruodžio 25-oji. Dabar per mažiau nei metus mes pasiekėme šį didžiulį rezultatą“, – renginyje kalbėjo A. Šemeškevičius.
Savo ruožtu „European Energy“ viceprezidentas ir Baltijos regiono vadovas Tadeušas Konkovskis pabrėžė, kad parkas svarbus ne tik įmonei, bet tai yra dar vienas energetinės nepriklausomybės simbolis.
„Beveik prieš šešerius metus mano kolegos nuėjo į „Litgrid“ ir pasakė, kad mes norėtume pastatyti kažką maždaug 120 hektarų ploto, kas tiektų galbūt apie 70, 80 megavatų į tinklą. Tuo metu „Litgrid“ buvo šiek tiek skeptiški, nes buvo daug entuziastų, turėjusių beprotiškų idėjų. Bet labai greitai visi suprato, kad tai nėra beprotiška idėja, tai iš tikrųjų yra planas“, – penktadienį sakė T. Konkovskis.
Anot Energetikos ministerijos pranešimo, projektas įgyvendintas maždaug 120 hektarų teritorijoje ir per metus pagamins apie 80 tūkst. MWh elektros – tiek per metus suvartoja maždaug 34 tūkst. namų ūkių.
Įmonė anksčiau skelbė, kad parkas Anykščių rajone pradėjo veiklą liepą, o balandį buvo prijungtas prie elektros perdavimo tinklo.
BNS pernai birželį rašė, kad bankai „Swedbank“ ir SEB lygiomis dalimis paskolino 145 mln. eurų įmonės projektams. Skelbta, kad lėšos bus skirtos refinansuoti jos valdomus vėjo ir saulės parkus, taip pat baterijoms.
„European Energy“ Lietuvoje valdo apie 400 MW galios atsinaujinančios energetikos objektus, o vystomų saulės, vėjo ir kaupiklių projektų galia siekia apie 800 MW.
Be to, įmonės Telšiuose planuojamo antrojo baterijų parko galia sieks apie 12 MW, talpa – 50 MWh, o jį prijungti prie tinklo numatoma gruodį.
Šalyje jau veikiančių kaupiklių pakaktų šešias dienas elektra aprūpinti Uteną, apie penkias dienas – Alytų ir Marijampolę, apie 18 valandų – Kauną, pranešė Energetikos ministerija.
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