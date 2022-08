Lietuvos bankas aiškinsis, kaip komerciniai bankai aptarnauja klientus savo padaliniuose

„Aktyviai stebėdami bankų teikiamas paslaugas ir atsižvelgdami į klientų išsakomas problemas, kreipėmės į komercinius bankus, prašydami paaiškinti klientų aptarnavimo padaliniuose tvarką. Išsiaiškinsime, kur slypi konkrečios problemos ir pasiūlysime jų sprendimo būdus, kad klientams bankų paslaugos būtų teikiamos paprasčiau ir operatyviau“, – jame cituojamas Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorius Vaidas Cibas.

Lietuvos banko nuomone, visi finansų rinkos dalyviai turi atsižvelgti, koks aptarnavimo būdas yra priimtiniausias klientams, taip pat suderinti skirtingų klientų lūkesčius ir įvykdyti jautriausių socialinių grupių poreikius.

Komercinių bankų klientai fiziniuose skyriuose aptarnaujami tik iš anksto užsiregistravus internetu. Anot Lietuvos banko, dėl tokios tvarkos, kai kurios mokėjimo ar kitos paslaugos klientams prieinamos sunkiau, ypač tiems, kurie negyvena didmiesčiuose, nesinaudoja interneto banku ar turi ribotą prieigą prie interneto.

„Klientai taip pat sako, kad vizito reikia laukti pernelyg ilgai, nors dažniausiai atvykti į padalinį prireikia dėl klausimų, kuriuos būtina išspręsti nedelsiant“, – teigia Lietuvos bankas.

Institucija prašo komercinių bankų per savaitę atsakyti, kada klientai gali būti aptarnaujami telefonu, o kada privalo fiziškai atvykti į banko skyrių, kada tam būtina registruotis iš anksto, kaip greitai paskiriamas susitikimo laikas. Be to, prašoma informuoti, kaip klientus bankai aptarnauja nutikus nenumatytiems įvykiams, atsakyti į kitus klausimus.

„Atsakymai bus analizuojami ir vertinami, formuojama geroji praktika, teikiamos rekomendacijos“, – teigia Lietuvos bankas.