Lietuvos bankas pristatys naujausias ekonomines prognozes

Paskutinį kartą LB prognozes pristatė birželio viduryje – tuomet centrinis bankas prognozavo, kad bendrasis vidaus produktas (BVP) šiemet augs 2,7 proc., o infliacijos prognozė siekė 5,1 proc., o 2027 metais – atitinkamai 2 proc. ir 3 procentus.
Kaip rašė BNS, Finansų ministerija praėjusią savaitę pablogino šių metų ekonomikos prognozę ir mano, kad BVP augs 2,9 proc. (kovą – 3,1 proc.), o 2027-aisiais augimas turėtų siekti 2,2 procento.
„Swedbank“ rugpjūčio pabaigoje nepakeitė šių ir kitų metų ekonomikos prognozės ir mano, kad šiemet ji augs 3 proc., o 2027 metais dėl blėstančio vartojimo augimas sulėtės iki 2,3 procento.
Tuo metu SEB bankas dėl prastesnio nei tikėtasi pirmojo pusmečio rugpjūčio pabaigoje sumažino BVP prognozę iki 3 proc. (gegužę – 3,2 proc.). Tuo metu 2027 metų prognozės bankas nepakeitė – augimas sulėtės iki 2,1 proc.
Suomijos finansų grupės „OP Pohjola“ bankas „OP Corporate Bank“ rugsėjį pagerino birželį skelbtą prognozę ir mano, kad Lietuvos BVP augimas šiemet paspartės iki 3,2 proc. (vasarą – 2,6 proc.). Pasak banko, kitąmet šalies ekonomika turėtų augti 2 proc. (2,5 proc.).
Bankas „Luminor“ naujausias ekonomines prognozes skelbs trečiadienį.
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