Lietuvos bankas: trečdalis gyventojų savo finansinę padėtį vertina gerai

LB Makroprudencinės analizės skyriaus vyresnysis ekonomistas Arnoldas Bytautas sako, kad šiemet daugiau gyventojų tikisi pajamų augimo, mažiau nerimauja dėl maisto kainų.

„Gyventojų vertinimu, didžiausia finansinė tamsuma jau praeityje. Daugėja besitikinčiųjų pajamų augimo ir mažėja dalis tų, kuriems nerimą kelia maisto kainos“, – pranešime sakė A. Bytautas.

Apklausos duomenimis, 40 proc. (pernai – 53 proc.) namų ūkių teigė, kad jų finansinė būklė yra vidutinė. Blogai ją vertinančių per metus sumažėjo beveik trečdaliu – iki 22 proc.

A. Bytautas teigia, kad sudėtingiau savo padėtį vertina turintys finansinių įsipareigojimų.

„Sudėtingiau turintiesiems finansinių įsipareigojimų: padaugėjo negalėjusių šių įsipareigojimų vykdyti, taip pat nuogąstaujama dėl didelės finansinių įsipareigojimų naštos tiek dabar, tiek ateityje“ – sakė A. Bytautas.

Per metus penktadaliu – iki 36 proc. – padidėjo dalis manančių, kad jų šeimos pajamos per pastaruosius 12 mėnesių padidėjo, o jų didėjimo per ateinančius metus tikisi 62 proc.(pernai – 3 proc.).

62 proc. apklaustų namų ūkių nurodė, kad sugeba bent truputį sutaupyti – per metus jų padaugėjo 6 procentiniais punktais.

Dažniausiai per mėnesį sutaupoma suma – 31–150 eurų, o rekomenduojamą 3 mėnesių arba ilgesnį santaupų rezervą turi tik ketvirtadalis apklaustųjų.