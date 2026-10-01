 Lietuvos bankų asociacijos prezidentu pradėjo dirbti Vitas Vasiliauskas

Lietuvos bankų asociacijos prezidentu pradėjo dirbti Vitas Vasiliauskas

2026-10-01 08:52
BNS inf.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentu ketvirtadienį pradeda dirbti buvęs Lietuvos banko vadovas Vitas Vasiliauskas, pastaruosius trejus su puse metų vadovavęs Tarptautinio valiutos fondo (TVF) Baltijos–Šiaurės šalių biurui.

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Vitas Vasiliauskas
Vitas Vasiliauskas / J. Kalinsko / BNS nuotr.

Jis pakeitė nuo 2020-ųjų gruodžio asociacijai vadovaujančią ir kadenciją baigiančią Eivilę Čipkutę.

V. Vasiliauskas anksčiau teigė ketinantis pritaikyti sukauptą tarptautinę patirtį stiprinant Lietuvos finansų sistemą.

2011–2021 metais jis vadovavo Lietuvos bankui, 2015 metų sausį Lietuvai įsivedus eurą taip pat tapo Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos nariu.

Anksčiau V. Vasiliauskas dirbo advokatu ir teisininku privačiame sektoriuje, buvo finansų viceministras, dar anksčiau vadovavo Finansų ministerijos Mokesčių departamentui bei dirbo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

LBA prezidentą penkeriems metams išrinko visuotinis narių susirinkimas, kadencijų skaičius neribojamas.

Šiuo metu asociacija vienija 13-a Lietuvoje veikiančių bankų ir finansų sektoriaus įmonių.

Nuo 1991 metų veikianti asociacija yra Europos bankų federacijos bei Europos pinigų rinkos instituto narė.

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Vitas Vasiliauskas
Lietuvos bankų asociacijos prezidentas

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