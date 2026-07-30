Lietuvos BVP per metus augo 3,8 proc., per ketvirtį – 1,7 proc.

Nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos metinis augimas siekė 4,1 procento.
Tuo metu antrąjį ketvirtį, palyginti su pirmuoju (pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką), šalies ekonomika augo 1,7 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Vertinant gamybos metodu, antrąjį ketvirtį didžiausią teigiamą įtaką BVP pokyčiui turėjo apdirbamosios gamybos, statybos, mažmeninės ir didmeninės prekybos, transporto ir saugojimo įmonių veiklos rezultatai.
Antrojo ketvirčio BVP antrąjį įvertį Valstybės duomenų agentūra skelbs rugsėjo 1 dieną.
Kaip rašė BNS, penkių Lietuvoje veikiančių bankų analitikai prognozavo, kad metinis šalies BVP balandį–birželį augo 3,2–4,1 proc., tuo metu ketvirčio prognozės siekė 1–2 procentus.
Metinis Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) augimas antrąjį ketvirtį buvo sparčiausias iš 15 duomenis paskelbusių ES šalių, rodo išankstiniai Eurostato duomenys.
Lietuvos BVP antrąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu metu pernai, augo 3,8 proc., o vidutiniškai ES – 1,2 procento.
Tuo metu per ketvirtį – antrąjį, palyginti su pirmuoju – Lietuvos BVP augo 1,7 proc., o vidutiniškai ES – 0,5 procento.
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