 Lietuvos BVP pernai augo 3 proc. iki 85 mlrd. eurų

Lietuvos BVP pernai augo 3 proc. iki 85 mlrd. eurų

2026-10-02 10:02
BNS inf.

Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) 2025 metais išaugo 3 proc. ir siekė 85,1 mlrd. eurų (to meto kainomis), remdamasi metine informacija skelbia Valstybės duomenų agentūra. 

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<span>Lietuvos BVP pernai augo 3 proc. iki 85 mlrd. eurų</span>
Lietuvos BVP pernai augo 3 proc. iki 85 mlrd. eurų / Asociatyvi magnific nuotr.

Metų pradžioje skelbtas išankstinis metinis BVP augimas, įvertintas tik pagal ketvirtinius duomenis, siekė 2,9 proc., jo vertė – 84,3 mlrd. eurų.

Vertinant gamybos metodu, didžiausios teigiamos įtakos ekonomikos augimui turėjo itin sparčiai augusi informacijos ir ryšių veikla (11,6 proc.), apdirbamoji gamyba (2,9 proc.), taip pat finansinė ir draudimo (13,8 proc.) bei administracinė ir aptarnavimo veikla (7 proc.).

Vertinant išlaidų metodu, sparčiausiai augo prekių ir paslaugų importas (8,2 proc.) ir eksportas (5,1 proc.) – tam įtakos turėjo sparčiai augusios paslaugos. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo augimui (6,6 proc.) daugiausia įtakos turėjo padidėjusios investicijos į mašinas ir įrenginius.

Namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos augo 4,2 proc., valdžios sektoriaus – 1,1 procento.

Vertinant pajamų metodu, atlygis darbuotojams augo 9,7 proc. ir siekė 50,7 proc. BVP. Sparčiausiai jis augo finansinėje ir draudimo (15,9 proc.) bei administracinėje ir aptarnavimo (15,2 proc.) veiklose.

Šiame straipsnyje:
BVP
ekonomika
Išlaidos
Kapitalas
pajamos

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