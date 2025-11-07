Lietuvos eksportas ir importas: kokios tendencijos

Šalies importas šiemet siekė 32,5 mlrd. eurų – atitinkamai 5,3 proc. ir 6,8 proc. daugiau. Užsienio prekybos deficitas siekė 4,97 mlrd. eurų, skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Vien lietuviškos kilmės prekių eksportas augo 1,7 proc. iki 18,5 mlrd. eurų (be mineralinių produktų – 4,6 proc.).
Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo kritęs mineralinio kuro, alyvų ir jų distiliavimo produktų (6,4 proc.), antžeminio transporto priemonių (7,9 proc.), įvairių chemijos produktų (15,1 proc.) eksportas.
Importo padidėjimą lėmė padidėjęs elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių (16,8 proc.), antžeminio transporto priemonių (10,9 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (5,8 proc.) importas.
Vien rugsėjį prekių eksportuota už 3,26 mlrd. eurų – 8,31 proc. daugiau nei rugpjūtį ir 0,3 proc. mažiau nei pernai rugsėjį, importuota – už 3,82 mlrd. eurų – atitinkamai 16,6 proc. ir 12,1 proc. daugiau. Prekybos deficitas siekė 569,5 mln. eurų.
Lietuviškos kilmės prekių per mėnesį eksportuota už 2,2 mlrd. eurų – atitinkamai 3,5 proc. daugiau ir 0,6 proc. mažiau.
Sausio–rugsėjo mėnesiais daugiausia eksportuota į Latviją (12,5 proc.), Lenkiją (10,3 proc.), Vokietiją (9 proc.), o importuota iš Lenkijos (13,8 proc.), Vokietijos (12,8 proc.), Latvijos (8,3 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Lenkiją (10,1 proc.), Vokietiją (9,7 proc.), Nyderlandus (7,8 proc.), Latviją (7,7 proc.), Jungtines Valstijas (6,5 proc.).
