„Lietuvos energija“: rekordiškai kritusios SGD kainos Europoje jau pasiekė grindis

SGD kainoms Europoje nusiritus žemiau 12 Eur/MWh ribos, JAV dujų pardavėjams nebepelninga transportuoti SGD krovinius į Europą. Vis dėlto puspilnės Europos požeminės dujų saugyklos kainoms kilti neleis – jos liks konkurencingos, rodo „Lietuvos energijos tiekimo“ (LET) surinkti duomenys.

„Gegužės mėnesį Europos dujų rinkos toliau stebino naujomis kainų žemumomis. Kainas į nepaliaujamą smukimą įsuko Europoje atšilę orai, perteklinė SGD pasiūla, rekordiškai užpildytos požeminės Europos gamtinių dujų saugyklos. Be to, pastarąjį mėnesį Londono biržoje „ICE Futures“ sparčiau krito alternatyvių energetinių žaliavų – „Brent“ rūšies naftos bei Roterdamo anglies – kainos“, – pranešime cituojama LET SGD didmeninės prekybos vadovė Viktorija Ditmonaitė.

Europos dujų biržose Nyderlandų TTF kainų indeksas 2019 m. birželio mėnesio ateities dujų sandoriams vidutiniškai siekė apie 13,4 Eur/MWh, arba 1,5 Eur/MWh mažiau nei ateities sandorių kainos gegužės mėnesiui (14,9 Eur/MWh). Palyginti su tuo pačiu metu pernai, Nyderlandų TTF kainų indeksas sumažėjo net 38 proc.

Gegužę smuko ir Nyderlandų TTF 2019-2020 m. žiemos kontraktų kainos (apie 6 proc., iki 20,2 Eur/MWh).

Kaip praneša „Lietuvos energija“, globalioje SGD rinkoje kainas žemyn spaudžia nauji SGD skystinimo pajėgumai ir mažesnis SGD poreikis Azijoje dėl vėsesnių vasaros orų nei pernai. ICIS agentūros vertinimu, birželio pradžioje SGD kainos liepos mėnesio tiekimui Azijoje krito iki 12,8 Eur/MWh, o Didžiojoje Britanijoje – iki 10 Eur/MWh.

Nuo šių metų pradžios SGD kainos pasaulinėje rinkoje krito daugiau kaip 50 proc. SGD šiais metais yra be galo konkurencingas dujų tiekimo šaltinis, tad nenuostabu, kad jau antrą mėnesį iš eilės SGD Europoje išlieka antru pagrindiniu dujų apsirūpinimo šaltiniu Europoje, pralenkdamas Norvegijos dujų tiekimą vamzdynais bei vietinę Europos dujų gavybą.

Bendrovė skelbia, kad šiuo metu rinkos tendencijos rodo, kad pasaulinėje dujų rinkoje – nuo JAV iki Europos ir Azijos – tvyro itin optimistiškos nuotaikos dėl gausių pigių dujų tiekimo alternatyvų iki pat šių metų pabaigos, o gal ir kitų metų vasaros.

Pagal „Bloomberg“ agentūrą, šiais metais SGD perteklius rinkoje gali siekti iki 16 mln. tonų SGD, o tai reikšmingai didelis skaičius, stipriai spaudžiantis SGD kainas.

Nešalta žiema bei perteklinė SGD pasiūla, kurios rinka nespėja sugerti, yra vieni pagrindinių veiksnių, lėmusių dujų pigimą pasaulinėje rinkoje nuo šių metų pradžios, skelbia „Lietuvos energija“.

Vis dėlto rekordiškai žemai kritusios kainos Europos rinkoje (iki 11 Eur/MWh liepos mėnesio tiekimui) jau pasiekė žemutinę pelningumo ribą, skatinančią perteklinių SPOT SGD krovinių pardavimą į Europos terminalus, ypač iš JAV. Europos kainoms esant žemiau 12 Eur/MWh, JAV SGD pardavėjams nebėra pelninga transportuoti SGD krovinius į Europą, verčiau ieškant kitų realizavimo rinkų.

Dėl šios priežasties tikėtina, kad per žemi Europos dujų indeksai iš dalies prislopins SGD antplūdį Europoje ir neleis Europos dujų kainoms smukti dar žemiau.

Kitas veiksnys, galintis pristabdyti Europos dujų kainų kritimą, yra kasmetiniai planuojami dujų infrastruktūros remontai Europos dujotiekių sistemoje. Vasariniai remontai numatyti Norvegijos ir Rusijos „Nord Stream“ dujotiekių sistemoje. Jei šie remontai sutaps su pamažu krintančiu SGD importu į Šiaurės vakarų Europos terminalus, tai gali stabilizuoti kainas.