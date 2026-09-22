Lietuvos ir JAV atstovai sutarė – plėtos branduolinę energetiką

„JAV yra viena svarbiausių Lietuvos energetinio saugumo partnerių. Šią partnerystę stipriname konkrečiais sprendimais: dešimtmečiui užsitikriname amerikietiškų dujų tiekimą, vertiname bendradarbiavimo galimybes branduolinėje energetikoje ir siekiame geriau apsaugoti kritinę infrastruktūrą. Mūsų tikslas – kad glaudus politinis ryšys su JAV virstų ilgalaikėmis investicijomis, patikimu energijos tiekimu ir didesniu Lietuvos saugumu“, – sakė energetikos ministras L. Savickas.
Susitikimas vyko Lietuvos generaliniame konsulate Niujorke, kuris jo išvakarėse minėjo savo veiklos šimtmetį. Ch. Wrightas tapo pirmuoju tokio aukšto rango JAV politiku, apsilankiusiu konsulate. Ministras pakvietė JAV energetikos sekretorių kitąmet atvykti į Lietuvą – JAV pusė šį kvietimą įvertino palankiai.
Vienas svarbiausių susitikimo akcentų – rugsėjo 21 d. Niujorke „Ignitis“ ir JAV bendrovės EQT pasirašyta pirmoji ilgalaikė dujų tiekimo sutartis su JAV įmone. Pagal ją 2027–2036 m. „Ignitis“ įsigis 10 suskystintų gamtinių dujų (SGD) krovinių – po vieną kasmet. Šios dujos bus skirtos Lietuvos buitiniams vartotojams.
L. Savickas pabrėžė, kad 2022 m. Lietuva tapo pirmąja Europos Sąjungos šalimi, visiškai nutraukusia rusiškų dujų, naftos ir elektros importą. Šiandien JAV yra viena svarbiausių SGD tiekimo Lietuvai partnerių, o ilgalaikiai susitarimai stiprina šį ryšį ir didina tiekimo patikimumą.
Branduolinė energetika ir infrastruktūros apsauga
Susitikime aptartos galimybės plėsti bendradarbiavimą mažųjų modulinių reaktorių srityje. Seimo sprendimo dėl šių reaktorių plėtros Lietuvoje tikimasi 2028 m. pirmąjį pusmetį.
Ignalinos atominė elektrinė jau yra pasirašiusi susitarimus su dviem mažųjų modulinių reaktorių technologijų kūrėjais iš JAV ir Europos. Pagal JAV ir Lietuvos tarpvyriausybinį susitarimą tolesnėms deryboms atrinkti keturi potencialūs JAV technologijų tiekėjai.
Atsižvelgiant į rusijos karą prieš Ukrainą ir incidentus Baltijos jūroje, kritinės energetikos infrastruktūros apsauga įvardyta kaip svarbiausias Lietuvos energetinio saugumo prioritetas. Ministras pabrėžė būtinybę stiprinti infrastruktūros atsparumą ir aptarė galimybes šioje srityje bendradarbiauti su JAV.
Ministras taip pat pasveikino JAV Kongreso priimtą ir prezidento Donaldo Trumpo pasirašytą naujų sankcijų rusijai paketą, numatantį priemones prieš rusijos naftos ir dujų eksportą. Pasak ministro, nuoseklus šių priemonių taikymas gali mažinti rusijos galimybes finansuoti karą ir priartinti taiką Ukrainoje.
JAV energetikos sekretoriui ministras pristatė ir 2027 m. sausio 1 d. prasidėsiančio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai energetikos darbotvarkę.
Pirmininkavimo metu Lietuva sieks susitarimų dėl elektros ir dujų tiekimo saugumo, strateginių naftos atsargų bei ES energetikos ir klimato politikos po 2030 m. Taip pat bus sprendžiami ES biudžeto klausimai. Ši darbotvarkė bus svarbi stiprinant Europos energetinį saugumą ir sudarys papildomų galimybių dialogui su JAV.
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