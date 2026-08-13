Lietuvos oro uostų vadovė: matomas „AirBaltic“ skrydžių tvarkaraštis turėtų atitikti lūkesčius

„Tiesioginis susisiekimas svarbiausias su Briuseliu. Jį dabar užtikrina „Brussels Airlines“ oro linijų bendrovė. Bet suprantame, kad svarbu ir kitos Europos sostinės ir labiau nutolusios Europos sostinės, ir taip pat labai svarbu yra geras susisiekimas ir intensyvus dažnis su pagrindiniais jungiamaisiais oro uostais Europoje. Tai šiais klausimais jau tikrai kurį laiką dirbame ir kol kas, na, matom, kad tas būsimas skrydžių tvarkaraštis tikrai turėtų atitikti lūkesčius“, – ketvirtadienį LRT laidai „Panorama“ teigė ji.
Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, kurį laiką svarstomo sprendimo įsigyti „AirBaltic“ akcijų nėra. Daugiau detalių gali iškilti, kai Lietuvos ir Latvijos premjerai susitiks kitą savaitę.
„AirBaltic“ prezidentas ir generalinis direktorius Erno Hildenas (Ernas Hildenas) žada, kad pokyčiai nebus staigūs – iki spalio bendrovė dirbs pagal vasaros sezono tvarkaraščius.
Kaip rašė BNS, „Air Baltic“ artėjantį žiemos sezoną nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos – į Tenerifę, taip pat mažins jų apimtis tarp Vilniaus ir Talino.
LTOU teigimu, visos kryptys, kurias nutraukia „Air Baltic“, ir toliau bus pasiekiamos tiesiogiai iš Lietuvos – maršrutą Vilnius–Berlynas aptarnaus „Wizz Air“, į Dubajų skraidys „Flydubai“, o į Tenerifę „Air Baltic“ toliau skraidins iš Vilniaus.
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