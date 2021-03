„Linava“: per parą vilkikų skaičius Lietuvos–Baltarusijos pasienyje sumažėjo 290

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ praneša, kad pasienyje įstrigusių vilkikų eilė toliau lėtai mažėja. Šiuo metu Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje yra 1540 eilėse įstrigusių vilkikų, iš kurių 1000 – Baltarusijos, o 540 – Lietuvos pusėje. Per parą bendras įstrigusių vilkikų skaičius sumažėjo 290.

Visgi, anot „Linavos“, nerimą kelia tai, kad per pastarąją parą įstrigusių vilkikų Lietuvos pusėje išaugo nuo 310 iki 540, nors Baltarusijos pusėje sumažėjo nuo 1520 iki 1000.

„Toks pokytis, įvykęs per parą, kelia nerimą. Tai galima paaiškinti tuo, kad, kai neveikė IT sistemos, Lietuvos vežėjai nebesiuntė naujų krovinių, nenorėdami, kad vairuotojai stovėtų kilometrinėse eilėse. Dabar, kai IT sistemos atkurtos, vežėjai skuba kuo greičiau pakrauti krovinius, juos išsiųsti, kad tik patirtų kuo mažesnius nuostolius dėl sutartyse su užsakovais numatytų netesybų, finansinių baudų“, – sako asociacijos „Linava“ prezidentas Romas Austinskas.

Pasienyje vilkikų eilės pradėjo mažėti, bet gana lėtai, nuo praėjusio sekmadienio, kai šeštadienį Muitinės departamentas atkūrė elektroninę tranzito deklaravimo sistemą.

Kaip skelbia „Linava“, tai – precedento neturintis atvejis, kai per savaitę niekaip neišsisklaido susiformavusios eilės pasienyje, kurios susidarė sugedus Muitinės departamento IT sistemoms.

Kaip jau skelbta, viena diena prastovos vilkikui kainuoja 300 eurų. Šiuo metu vertinamos teisinės galimybės kreiptis dėl patirtų nuostolių kompensavimo į atsakingas institucijas.