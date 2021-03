„Linava“: sektoriuje pradeda kritiškai trūkti darbuotojų

Kaip teigiama pranešime, „Linava“ ne kartą kreipėsi į Vyriausybę, Susisiekimo, Socialinės apsaugos ir darbo, Vidaus reikalų ministerijas prašydama spręsti šią problemą ir keisti teisės aktus, kuriais nustatytos maksimalios ribos (kvotos) atvykti dirbti į Lietuvos transporto sektorių vairuotojams iš Ukrainos, Baltarusijos ir kitų ne Europos Sąjungos (ES) šalių.

„Linavos“ generalinio sekretoriaus Zenono Buivydo teigimu, transporto sektoriuje visada trūkdavo vairuotojų, bet ypač sudėtinga situacija susidarė nuo šių metų sausio, kai įsigaliojo nauji ribojimai ir į Lietuvą dirbti per metus gali atvykti tik 11,6 tūkst. vairuotojų iš trečiųjų šalių.

Tad labai kviečiame mūsų kraštiečius, ieškančius darbo, darbintis transporto įmonėse vairuotojais, bent jau laikinai.

„Akivaizdu, kad tai yra per mažas skaičius – tai netenkina transporto sektoriaus rinkos. Štai vien per sausį ir vasarį jau išnaudota daugiau kaip 30 proc. šios kvotos – iš užsienio jau atvyko dirbti 4042 tolimųjų reisų vairuotojai, o per artimiausius kelis mėnesius likę skaičiai tiesiog ištirps. Tad labai kviečiame mūsų kraštiečius, ieškančius darbo, darbintis transporto įmonėse vairuotojais, bent jau laikinai, o valstybės institucijų prašome peržiūrėti nustatytus reikalavimus“, – sako Z. Buivydas.

Asociacija nurodo, kad vasarį Užimtumo tarnyboje registruota 23,9 tūkst. laisvų darbo vietų, o transporto ir saugojimo sektorius yra antroje vietoje pagal trūkstamų darbuotojų skaičių. Šiuo metu transporto įmonėse ieškomų darbuotojų skaičius sudaro 15,6 proc. bendro ieškomo darbuotojų skaičiaus Lietuvoje.