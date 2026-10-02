„Litgrid“ siekia įsigyti 154 MW greito aktyviosios galios atsako paslaugos

Įmonė skelbia greito aktyviosios galios atsako paslaugos įsigijimo aukcioną, penktadienį pranešė „Litgrid“
„Ši paslauga padidins elektros energetikos sistemos patikimumą veikiant įvairiais sistemos darbo režimais ir prisidės prie tarpsisteminių pralaidumų su Lenkija didinimo“, – pranešime sakė „Litgrid“ Sistemos valdymo departamento vadovas Donatas Matelionis.
Operatorė įsigis paslaugą už maksimalią 10 eurų už MW kainą.
Laimėtojai bus atrenkami pagal mažiausią pasiūlytą kainą kiekvienam kalendoriniam mėnesiui.
Pasiūlymus aukciono dalyviai gali teikti iki spalio 16 dienos, o preliminarius jo rezultatus planuojama skelbti po penkių dienų.
Sutartis bus pasirašyta iki šių metų pabaigos.
Pasak „Litgrid“, greito aktyviosios galios atsako paslauga užtikrina automatinį aktyviosios galios aktyvavimą, kai dažnis viršija sutartyje nustatytas ribas ir yra vienas būdų gerinti elektros sistemos patikimumą ir atsparumą.
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